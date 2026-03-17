Budhwa Mangal 2026 : बड़ा मंगल का दिन विशेष होता है. इस दिन हनुमान जी की उपासना की जाती है. खासतौर पर उत्‍तर प्रदेश के लखनऊ शहर और उत्‍तर भारतीय राज्‍यों में बड़ा मंगल पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन बजरंगबली के मंदिरों में भक्‍तों की भीड़ उमड़ती है. सुंदरकांड पाठ किए जाते हैं. जगह-जगह भंडारे होते हैं.

मान्‍यता है कि ज्‍येष्‍ठ महीने के इन बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करने से वे जल्‍दी प्रसन्‍न होते हैं. इस साल तो मानो इस मामले में बजरंगबली के भक्‍तों की लॉटरी लग गई है. क्‍योंकि इस बार 4 नहीं बल्कि 8 बड़ा मंगल पड़ रहे हैं.

बड़ा मंगल 2026 लिस्‍ट

प्रथम बड़ा मंगल 5 मई 2026

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द्वितीय बड़ा मंगल 12 मई 2026

तृतीय बड़ा मंगल 19 मई 2026

चतुर्थ बड़ा मंगल 26 मई 2026

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पंचम बड़ा मंगल 2 जून 2026

छठा बड़ा मंगल 9 जून 2026

सातवां बड़ा मंगल 16 जून 2026

आठवां बड़ा मंगल 23 जून 2026

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8 बड़ा मंगल क्‍यों

इस बार 8 बड़ा मंगल पड़ने के पीछे एक खास वजह है, वो ये है कि साल 2026 में ज्‍येष्‍ठ मास 2 महीने का रहेगा. हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2083 में 12 की बजाय 13 महीने पड़ रहे हैं. ये 13वां महीना अधिकमास है, जो कि हर 3 साल में सौर मास और चंद्र मास के 33 दिनों के अंतर को समायोजित करने के लिए पड़ता है. अधिकमास जिस महीने के साथ पड़ता है, वो महीना एक ही बजाय 2 महीने का हो जाता है.

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60 दिन तक चलेगा ज्‍येष्‍ठ मास

इस साल अधिकमास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगी और यह 15 जून 2026 को समाप्‍त होगा. चूंकि 2 मई 2026 से ज्‍येष्‍ठ महीना शुरू हो रहा है, जिससे अधिकमास ज्‍येष्‍ठ मास के बीच में पड़ेगा और इसी के साथ जुड़ जाएगा. इसलिए इस साल जेठ का महीना 30 की बजाय 60 दिन का होगा. पंचांग के अनुसार साल 2026 में ज्‍येष्‍ठ महीना 2 मई 2026 से 29 जून 2026 तक चलेगा. इस दौरान 8 मंगलवार पड़ेंगे, यानी कि 8 बड़ा मंगल मनाए जाएंगे. इस तरह अन्‍य साल की तुलना में हनुमान जी के भक्‍तों को बड़ा मंगल पर उनकी कृपा पाने के दोगुने मौके और पुण्‍य फल प्राप्‍त होंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)