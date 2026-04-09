Aaj ka Panchang : 9 अप्रैल को बना परिघ योग का संयोग, जानें गुरुवार व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

9 April 2026 Ka Panchang : 9 अप्रैल 2026 गुरुवार का दिन विशेष है क्‍योंकि आज व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्‍णु और भगवान कृष्‍ण दोनों की कृपा प्राप्‍त होगी. जन्‍माष्‍टमी की पूजा रात में की जाती है इसलिए अष्‍टमी तिथि का निशिता काल जिस दिन पड़ता है, उसी दिन जन्‍माष्‍टमी मानी जाती है. वैशाख महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि 9 अप्रैल की रात 09:19 बजे से प्रारंभ हो रही है. लिहाजा 9 अप्रैल को मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी मनाई जाएगी. साथ ही गुरुवार का दिन होने के कारण गुरुवार व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्‍णु की पूजा की जाएगी.

9 अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 9 April 2026)

आज की तिथि - 9 अप्रैल 2026 की रात 09:19 बजे तक वैशाख महीने के कृष्‍ण पक्ष की सप्‍तमी तिथि रहेगी और इसके बाद अष्‍टमी प्रारंभ होगी.

आज का वार - गुरुवार

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आज के ग्रह गोचर - 9 अप्रैल 2026 को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे.

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आज का नक्षत्र - 9 अप्रैल की सुबह 08:48 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा.

आज के योग - 9 अप्रैल की शाम 05:57 बजे तक परिघ योग रहेगा और इसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा.

सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 06:15 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:41 बजे

चन्द्रोदय - 8 व 9 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 12:27 बजे

चन्द्रास्त - 9 व 10 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 11:59 बजे

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आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:38 बजे से सुबह 05:26 बजे तक

अमृत काल - सुबह 06:07 बजे से सुबह 07:54 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:03 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक

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आज के अशुभ काल

राहु काल - दोपहर 02:01 बजे से दोपहर 03:34 बजे तक

यम गण्ड - सुबह 06:15 बजे से 07:48 बजे तक

कुलिक - सुबह 09:22 बजे से 10:55 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुबह 10:24 बजे से 11:13 बजे तक, दोपहर 03:22 बजे से 04:12 बजे तक

वर्ज्यम् - सुबह 06:59 बजे से 08:47 बजे तक, शाम 07:28 बजे से रात 09:15 बजे तक

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)