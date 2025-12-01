Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 01 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मोक्षदा एकादशी, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 01 December 2025: 01 दिसंबर का दिन चंद्रदेव और महादेव की कृपा से अति शुभ होता है. सोमवार के दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा की जाती है. 01 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 01, 2025, 06:00 AM IST
01 December 2025 Ka Panchang
01 December 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 01 December 2025: सोमवार का दिन यानी 01 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन चंद्रदेव की पूजा करते हैं और चंद्रोदय के समय अर्घ्य देते हैं उनके मन को शांति मिलती है. जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और नौकरी का संकट दूर होता है. चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने का विधान है. इससे  कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो माता और मन के कारक हैं. आइए 01 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

01 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (01 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
01 दिसंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि रात 12:58 बजे तक, इसके बाद शाम 07:01 बजे द्वादशी तिथि.
01 दिसंबर 2025 को वार सोमवार है.
01 दिसंबर 2025 को रेवती नक्षत्र रात 11:18 बजे तक इसके बाद अश्विनी नक्षत्र.
01 दिसंबर 2025 को योग- व्यातीपात योग रात 12:58 बजे तक. इसके बाद वरीयान योग.
01 दिसंबर 2025 को करण- वणिज सुबह 08:20 बजे तक. इसके बाद विष्टि रात 07:01 बजे तक इसके बाद बव 05:33 बजे तक. इसके बाद बालव. 

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
01 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:55 बजे. 
01 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
01 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 02:33 बजे.
02 दिसंबर 2025 को चंद्रास्त रात 03:40 बजे.
01 दिसंबर 2025 को चंद्र का वृश्चिक राशि में संचरण.
01 दिसंबर 2025 को रात 11:18 बजे चंद्रमा का मीन राशि में संचरण इसके बाद मेष राशि में गोचर. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

01 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार 
01 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाएगा.
01 दिसंबर 2025 को गीता जयंती पर्व मनाया जाएगा.

01 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
01 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:54 से लेकर  दोपहर 12:37 बजे तक.
01 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 09:03 बजे से लेकर रात 10:32 बजे तक.
01 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:20 से लेकर  सुबह 06:08 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
01 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
01 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 8:15 से लेकर सुबह 09:35 बजे तक
01 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 10:55 से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक.
01 दिसंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 1:35 से लेकर दोपहर 02:56 बजे तक. 
01 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:37 से लेकर दोपहर 01:19 बजे तक. दोपहर 02:45 से लेकर शाम 03:28 बजे तक.
01 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 01:42 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

