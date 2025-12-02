Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 02 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज भौम प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 02 December 2025: 02 दिसंबर का दिन मंगलदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है. 02 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Dec 02, 2025, 05:53 AM IST
Aaj Ka Panchang 02 December 2025
Aaj Ka Panchang 02 December 2025: मंगलवार का दिन यानी 02 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और नौकरी का संकट दूर होता है और भय से मुक्ति मिलती है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. इससे  कुंडली से मंगलदोष दूर होता है. मंगलवार का दिन मंगल से शुरू होता है जो भूमि, शारीरिक शक्ति और शौर्य के कारक ग्रह हैं. आइए 02 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

02 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (02 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
02 दिसंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी तिथि शाम 03:57  बजे तक, इसके बाद त्रयोदशी तिथि.
02 दिसंबर 2025 को वार मंगलवार है.
02 दिसंबर 2025 को अश्विनी नक्षत्र रात  08:51 बजे तक इसके बाद भरणी नक्षत्र.
02 दिसंबर 2025 को योग- वरीयान योग रात 09:08 बजे तक. इसके बाद परिघ योग.
02 दिसंबर 2025 को करण- बालव शाम  03:57 बजे तक. इसके बाद कौलव रात 02:14 बजे तक इसके बाद तैतिल.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
02 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:56 बजे. 
02 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
02 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 03:14 बजे.
03 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त रात 04:48 बजे.
02 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
02 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का मेष राशि में संचरण. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

02 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार 
02 दिसंबर 2025 को भौम प्रदोष व्रत.

02 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
02 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:54 से लेकर  दोपहर 12:37 बजे तक.
02 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 02:23 बजे से लेकर रात 03:49 बजे तक.
02 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:20 से लेकर  सुबह 06:08 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
02 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
02 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 2:56 से लेकर सुबह 04:16 बजे तक
02 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 09:36 से लेकर दोपहर 10:56 बजे तक.
02 दिसंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 01:36 बजे तक. 
02 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 09:04 से लेकर दोपहर 09:46 बजे तक. दोपहर 10:56 से लेकर शाम 11:49 बजे तक.
02 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 05:16 से लेकर दोपहर 06:42 बजे तक. दोपहर 05:18 से लेकर शाम 06:43 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

