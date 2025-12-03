Aaj Ka Panchang: ये है 03 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज परिघ योग और भरणी नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 03 December 2025: बुधवार का दिन यानी 03 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और व्यापार का संकट दूर होता है और काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. इससे कुंडली से बुधदोष दूर होता है और बुध मजबूत होता है. बुधवार का दिन बुध से शुरू होता है जो चंचलता, बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक ग्रह हैं. आइए 03 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

03 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (03 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

03 दिसंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:26 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.

03 दिसंबर 2025 को वार बुधवार है.

03 दिसंबर 2025 को भरणी नक्षत्र शाम 06:00 बजे तक इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र.

03 दिसंबर 2025 को योग- परिघ योग शाम 04:57 बजे तक. इसके बाद शिव योग.

03 दिसंबर 2025 को करण- तैतिल दोपहर 12:26 बजे तक. इसके बाद गर रात 10:33 बजे तक इसके बाद वणिज.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

03 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:57 बजे.

03 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.

03 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय शाम 04:00 बजे.

04 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 05:59 बजे.

03 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

03 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का मेष राशि में रात 11:14 बजे तक संचरण. इसके बाद वृषभ राशि में गोचर

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

03 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

03 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त-

03 दिसंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 01:45 बजे से लेकर दोपहर 03:10 बजे तक.

03 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:21 से लेकर सुबह 06:09 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

03 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

03 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 01:36 बजे तक

03 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 08:16 से लेकर सुबह 09:36 बजे तक.

03 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 12:16 बजे तक.

03 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:27 बजे तक.

03 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 04:27 से लेकर सुबह 05:51 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

