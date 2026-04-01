Advertisement
trendingNow13160128
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 1 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 1 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग, जानें राहुकाल कब से कब तक

Panchang 1 April 2026: आज बुधवार का दिन है और आज का दिन गणेश जी को समर्पित हैं. 1 अप्रैल 2026 को कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त और योग कौन से होंगे, आज नक्षत्र क्या है, राहुकाल कब तक होगा? आइए सबकुछ विस्तार से आज का पंचांग में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 01, 2026, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 1 April 2026: आज यानी 1 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन शुभ होगा या नहीं, आज योग कौन-कौन से होंगे, नक्षत्र व मुहूर्त कौन-कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां पाने के लिए आज का पंचांग देखा जाता है. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग इस बारे में क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज बुधवार है और बुधवार के दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है. बुध बुद्धि और व्यापार के कारक हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. आज गणेश जी की पूजा करने से संकटों का नाश होता है. कुंडली से बुध का बुरा प्रभाव दूर होने लगता है. 1 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है आइए जानें.

1 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (1 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
1 अप्रैल 2026 को तिथि- चैत्र चतुर्दशी तिथि सुबह 07:06 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि.
1 अप्रैल 2026 को वार- बुधवार.
1 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शाम 04:17 बजे तक. इसके बाद हस्त.
1 अप्रैल 2026 को योग- वृद्धि योग दोपहर 02:50 बजे तक. इसके बाद ध्रुव योग.
1 अप्रैल 2026 को करण- वणिज सुबह 07:06 बजे तक, इसके बाद विष्टि शाम 07:21 बजे तक, इसके बाद बव.

Add Zee News as a Preferred Source

1 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
1 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:23 बजे. 
1 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:38 बजे.
1 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय दोपहर 06:10 बजे.
2 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त तड़के सुबह 06:10 बजे.
1 अप्रैल 2026 को भी ग्रहों के राजा सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.
1 अप्रैल 2026 को बुध का पूरा दिन रात कन्या राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

1 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त
1 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:06 बजे से लेकर दोपहर 12:55 बजे तक.
1 अप्रैल 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:21 बजे से लेकर दोपहर 01:58 बजे तक.
1 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:48 से लेकर सुबह 05:36 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
1 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त
1 अप्रैल 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:30 बजे से लेकर सुबह 02:02 बजे तक.
1 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:55 बजे से लेकर सुबह 09:26  बजे तक.
1 अप्रैल 2026 को कुलिक- सुबह 10:58 बजे से लेकर सुबह 12:30 बजे तक. 
1 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक.
1 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- बीच रात 01:09 बजे से लेकर बीच रात 02:50 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Astro Tips: क्या बताते हैं 12 राशियों के प्रतीक चिह्न, जातकों पर कितना गहरा होता है इनका प्रभाव?

और पढ़ें- Dreams Astrology: सपने में बार-बार दिख रहा है गोल्ड ही गोल्ड? जान लें पैसे और संपत्ति से जुड़े क्या मिल रहे हैं गहरे संकेत

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
Kashmiri Pandits
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
DNA
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
Ashok Kharat
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात