Aaj Ka Panchang: ये है 1 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 1 April 2026: आज यानी 1 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन शुभ होगा या नहीं, आज योग कौन-कौन से होंगे, नक्षत्र व मुहूर्त कौन-कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां पाने के लिए आज का पंचांग देखा जाता है. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग इस बारे में क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज बुधवार है और बुधवार के दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है. बुध बुद्धि और व्यापार के कारक हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. आज गणेश जी की पूजा करने से संकटों का नाश होता है. कुंडली से बुध का बुरा प्रभाव दूर होने लगता है. 1 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है आइए जानें.

1 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (1 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

1 अप्रैल 2026 को तिथि- चैत्र चतुर्दशी तिथि सुबह 07:06 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि.

1 अप्रैल 2026 को वार- बुधवार.

1 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शाम 04:17 बजे तक. इसके बाद हस्त.

1 अप्रैल 2026 को योग- वृद्धि योग दोपहर 02:50 बजे तक. इसके बाद ध्रुव योग.

1 अप्रैल 2026 को करण- वणिज सुबह 07:06 बजे तक, इसके बाद विष्टि शाम 07:21 बजे तक, इसके बाद बव.

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1 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

1 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:23 बजे.

1 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:38 बजे.

1 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय दोपहर 06:10 बजे.

2 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त तड़के सुबह 06:10 बजे.

1 अप्रैल 2026 को भी ग्रहों के राजा सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.

1 अप्रैल 2026 को बुध का पूरा दिन रात कन्या राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

1 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

1 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:06 बजे से लेकर दोपहर 12:55 बजे तक.

1 अप्रैल 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:21 बजे से लेकर दोपहर 01:58 बजे तक.

1 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:48 से लेकर सुबह 05:36 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

1 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

1 अप्रैल 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:30 बजे से लेकर सुबह 02:02 बजे तक.

1 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:55 बजे से लेकर सुबह 09:26 बजे तक.

1 अप्रैल 2026 को कुलिक- सुबह 10:58 बजे से लेकर सुबह 12:30 बजे तक.

1 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक.

1 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- बीच रात 01:09 बजे से लेकर बीच रात 02:50 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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