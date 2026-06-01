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Hindi Newsधर्म1 June 2026 ka Panchang: ज्‍येष्‍ठ अधिकमास का 16 वां दिन आज, प्रतिपदा तिथि पर ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग

1 June 2026 ka Panchang: ज्‍येष्‍ठ अधिकमास का 16 वां दिन आज, प्रतिपदा तिथि पर ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग

1 जून 2026 को ज्‍येष्‍ठ अधिकमास के कृष्‍ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि पहला दिन है. साथ ही सोमवार का शुभ दिन है और सफलता देने वाला सिद्ध योग बन रहा है. देखें आज का पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:46 AM IST
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1 June 2026 ka Panchang: ज्‍येष्‍ठ अधिकमास का 16 वां दिन आज, प्रतिपदा तिथि पर ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग

Aaj Ka Panchang 1 June 2026: ज्‍येष्‍ठ अधिकमास के 15 दिन बीत गए हैं और आज से कृष्‍ण पक्ष की शुरुआत हुई है. अगले 15 दिन में परम एकादशी जैसा महत्‍वपूर्ण व्रत रखा जाएगा. वहीं आज प्रतिपदा तिथि पर ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र और सिद्ध योग रहेगा. इन शुभ योगों में भगवान विष्‍णु की पूजा करें. साथ सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है, लिहाजा सोमवार का व्रत रखना और पूजा करना भोलेनाथ की कृपा दिलाएगा. पढ़ें 1 जून 2026 का पूरा पंचांग. 

1 जून 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 1 June 2026)   

आज की तिथि - 1 जून 2026 की शाम 04:37 बजे तक कृष्‍ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - सोमवार. 

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 1 जून की शाम 07:08 बजे तक ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - सुबह 06:18 बजे तक सिद्ध योग रहेगा. और इसके बाद साध्‍य योग प्रारंभ होगा, जो पूरे दिन रहेगा. 

(यह भी पढ़ें: जून में पड़ेगी निर्जला एकादशी और वट पूर्णिमा, ये हैं महीने के 5 बड़े व्रत-त्‍योहार और इवेंट

करण

कौलव - तड़के सुबह 03:25 बजे से शाम 04:37 बजे तक
तैतिल - शाम 04:37 बजे से 2 जून की सुबह 05:49 बजे तक

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे 
सूर्यास्त - शाम 07:04 बजे
चन्द्रोदय - रात 08:15 बजे
चन्द्रास्त - 2 जून की सुबह 06:52 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अमृत काल - सुबह 09:14 बजे से 11:02 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 07:24 बजे से 09:04 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक
कुलिक - दोपहर 02:04 बजे से 03:44 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:51 बजे से 01:44 बजे तक, शाम 03:31 बजे से 04:24 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 04:07 बजे से 05:55 बजे तक 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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