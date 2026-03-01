Aaj Ka Panchang: ये है 1 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज रवि प्रदोष व्रत, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang 1 March 2026: 1 मार्च 2026 यानी आज रविवार का दिन अति शुभ है. आज का दिन कितना शुभ होगा या अशुभ है यह आज के शुभ-अशुभ योग, नक्षत्र, करण से लेकर राहुकाल के समय पर निर्भर करता है. इसके लिए दिन के पंचांग पर नजर डालना होगा. आइए जानें कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त आज होंगे और राहुकाल का समय क्या होगा.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज रविवार के दिन की शुरुआत ग्रहों के राजा सूर्य से होता है जो यश और आत्मा के कारक हैं. इस दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. जो भी भक्त आज दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनके जीवन की सभी समस्याओं और मन के भय का नाश होता है. सूर्य को कुंडली में मजबूत करने के लिए सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आइए जानें 1 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है.

1 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (1 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

1 मार्च 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि शाम 07:09 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि.

1 मार्च 2026 को वार रविवार.

1 मार्च 2026 को नक्षत्र- पुष्य नक्षत्र सुबह 08:34 बजे तक. इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र.

1 मार्च 2026 को योग- शोभन योग दोपहर 02:32 बजे तक. इसके बाद अतिगण्ड योग.

1 मार्च 2026 को करण- कौलव सुबह 07:54 बजे तक, तैतिल रात 07:09 बजे तक, इसके बाद सुबह 06:30 गर, इसके बाद वणिज.

1 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

1 मार्च 2026 को रवि प्रदोष व्रत.

1 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

1 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:52 बजे.

1 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:26 बजे.

1 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 4:32 बजे.

2 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 05:57 बजे.

1 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

1 मार्च 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात कर्क राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

1 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

1 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक

1 मार्च 2026 को सुबह अमृत काल- 06:17 से लेकर सुबह 07:50 बजे तक.

1 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:15 से लेकर सुबह 06:03 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

1 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

1 मार्च 2026 को राहुकाल- शाम 04:59 बजे से लेकर शाम 06:26 बजे तक.

1 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:39 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.

1 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 03:32 बजे से लेकर शाम 04:59 बजे तक.

1 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:53 बजे से शाम 05:39 बजे तक.

1 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- रात 08:59 बजे से लेकर रात 10:32 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

