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Hindi Newsधर्मPanchang Today: पूर्णिमा पर सिद्धि योग और स्‍वाति नक्षत्र का संयोग, यहां देखें 1 मई 2026 का पूरा पंचांग

Panchang Today: पूर्णिमा पर सिद्धि योग और स्‍वाति नक्षत्र का संयोग, यहां देखें 1 मई 2026 का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 1 May 2026: आज वैशाख महीने की पूर्णिमा है और शुक्रवार का दिन है. ऐसे में 1 मई 2026 की तारीख भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी दोनों का विशेष आशीर्वाद पाने का मौका दे रही है. देखें पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 01, 2026, 05:00 AM IST
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आज का पंचांग 1 मई 2026.
आज का पंचांग 1 मई 2026.

1 May ka Panchang: 1 मई 2026, शुक्रवार को वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है. इस दिन पवित्र नदी में स्‍नान करने, भगवान विष्‍णु की पूजा करने और सत्‍यनारायण की कथा करने का विशेष महत्‍व है. इससे सुख, सौभाग्‍य और समृद्धि बढ़ती है. 

साथ ही शुक्रवार का दिन होने से धन की देवी लक्ष्‍मी की पूजा करें और अपार धन-समृद्धि का आशीर्वाद पाएं. वैसे भी आज पूर्णिमा पर सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जिसमें किए गए काम सिद्ध होते हैं. 

1 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 1 May 2026) 

आज की तिथि - 1 मई 2026 की रात 10:52 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी. फिर इसके बाद ज्‍येष्‍ठ मास के कृष्‍ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. 

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आज का वार - शुक्रवार 

आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे. वहीं मेष राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्‍य राजयोग सक्रिय रहेगा. 

आज का नक्षत्र - 1 मई के तड़के सुबह 02:16 बजे तक स्‍वाति नक्षत्र रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - 1 मई की रात 09:13 बजे तक सिद्धि योग रहेगा, जिसे बहुत शुभ माना जाता है. इसके बाद व्‍यातीपात योग प्रारंभ होगा. 

(यह भी पढ़ें: मई में पूर्णिमा का गजब संयोग, तारीख जानकर कहेंगे वाह!

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:57 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:50 बजे
चन्द्रोदय - शाम 06:44 बजे
चन्द्रास्त - 2 मई की तड़के सुबह 05:53 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:20 बजे से 05:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से 12:49 बजे तक
अमृत काल - शाम 06:55 बजे से 08:41 बजे तक

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 10:47 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:37 बजे से शाम 05:13 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:34 बजे से 09:10 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:32 बजे से 09:23 बजे तक, दोपहर 12:49 बजे से 01:41 दोपहर तक
वर्ज्यम् - सुबह 08:24 बजे से 10:09 बजे तक 

(यह भी पढ़ें: मई में पलटेगी इन राशियों की किस्मत! शनि-गुरु करेंगे बड़ा खेल, किन लोगों को होगा नुकसान?

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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