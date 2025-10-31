Aaj Ka Panchang: ये है 1 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज देवउठनी एकादशी, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 1 November 2025: शनिवार का दिन यानी 1 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें दुखों से छुटकारा मिलता है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. हनुमान जी की शनिवार के दिन पूजा करने से कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति संतुलित होती है. शनिवार का दिन शनि से शुरू होता है जो कर्मफल और न्याय के कारक ग्रह हैं. आइए 1 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

1 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (1 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

1 नवंबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल दशमी तिथि सुबह 09:12 तक, इसके बाद एकादशी.

1 नवंबर 2025 को वार शनिवार है.

1 नवंबर 2025 को नक्षत्र शतभिषा शाम 06:20 बजे तक, इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र.

1 नवंबर 2025 को योग- ध्रुव योग रात 02:09, इसके बाद व्याघात योग सुबह 04:1 बजे तक.

1 नवंबर 2025 को करण- गर सुबह 09:12 बजे तक. इसके बाद वणिज रात 08:28 तक, इसके बाद विष्टि.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

1 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:36 बजे.

1 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:44 बजे.

1 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 02:51 बजे.

2 नवंबर 2025 को चंद्रस्त रात को 02:53 बजे.

1 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

1 नवंबर 2025 को प्रातः 06:48 तक चंद्रमा का कुंभ राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

1 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाएगा.

देव उठनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 08:14 बजे से लेकर 10:08 बजे तक होगा. इस मुहूर्त में विष्णु जी की पूजा की जाएगी.

1 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - सुबह 11:17 बजे से लेकर दोपहर 12:51 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 05:00 बजे से लेकर सुबह 05:48 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

1 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

1 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 09:23 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.

1 नवंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 01:33 बजे से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.

1 नवंबर 2025 को कुलिक - सुबह 06:36 बजे से लेकर सुबह 07:59 बजे तक.

1 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:49 बजे से लेकर सुबह 08:49 बजे तक.

1 नवंबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 12:23 बजे से लेकर रात 01:54 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shaligram Ji Ki Aarti: शालिग्राम भगवान की आरती, शालिग्राम सुनो विनती मेरी...

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, ये 3 राशि के लोग बनेंगे महाधनवान, करियर के पीक पर होंगे जातक!