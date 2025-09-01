Aaj Ka Panchang: ये है 1 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज नवमी तिथि और ज्येष्ठा नक्षत्र, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 1 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज नवमी तिथि और ज्येष्ठा नक्षत्र, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 01 September 2025: 01 सितंबर का दिन अति शुभ होगा. आज सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त क्या होगा, तिथि कौन सी होगी और नक्षत्र क्या होगा आइए ये सबकुछ आज के दैनिक पंचांग में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:43 PM IST
1 September 2025 Ka Panchang
1 September 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 01 September 2025: आज सोमवार यानी 01 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ है. सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है. सोमवार के दिन जो भी जातक चंद्र देव जी की पूजा करते हैं उनकी कुंडली चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है. जीवन की बाधाओं का अंत होता है. सोमवार के दिन का ही मन और माता के कारक ग्रह चंद्रमा से होता है. आइए 1 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

1 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (1 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
1 सितंबर 2025 को तिथि- नवमी तिथि प्रातः 02:43, सितंबर 2 तक.
1 सितंबर 2025 को वार सोमवार है.
1 सितंबर 2025 को नक्षत्र- ज्येष्ठा नक्षत्र रात 07:55 तक, इसके बाद मूल नक्षत्र.
1 सितंबर 2025 को योग- विष्कम्भ योग शाम  04:32 तक, इसके बाद प्रीति योग.

1 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
1 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 05:59 बजे. 
1 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:43 बजे.
1 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 01:57 बजे. 
2 सितंबर 2025 को रात को 12:32 बजे.
1 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
1 सितंबर 2025 को चंद्रमा- वृश्चिक राशि में संचार.

1 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से लेकर दोपहर 12:51 बजे तक.
अमृत काल - सुबह 10:12 बजे से लेकर सुबह 11:58 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:37 बजे से लेकर सुबह 05:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
1 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
1 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 7:46 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
1 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 10:53 बजे से लेकर दोपहर 12:26 बजे तक.
1 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - प्रातः 04:34 से लेकर सुबह 06:18 बजे तक.
1 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 2:00 से लेकर दोपहर 3:33 बजे तक. दोपहर 03:21 से लेकर दोपहर 04:11 बजे तक.
1 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:51 से लेकर  दोपहर 01:41 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

