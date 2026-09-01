/Panchang 1 September 2026: वृद्धि और सर्वार्थसिद्धि योग में सितंबर महीने की शुरुआत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब से कब तक

1 September 2026 ka Panchang: आज 1 सितंबर 2026 को मंगलवार दिन है और इस दिन के स्वामी हनुमान जी है. इस दिन की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की उपासना पूरे विधि विधान से करते हैं उनके जीवन की परेशानियों का अंत होता है और सभी संकट दूर होते हैं. कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है. आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं और राहुकाल कब से कब तक होगा? इस बारे में जानने के लिए आइए दैनिक पंचांग देखें.
1 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि सुबह 07:42 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पंचमी तिथि.
1 सितंबर 2026 का वार - मंगलवार
1 सितंबर 2026 का नक्षत्र - अश्विनी नक्षत्र तड़के प्रातः 02:42 बजे तक, इसके बाद भरणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
1 सितंबर 2026 को योग- वृद्धि योग रात 11:38 बजे तक, इसके बाद ध्रुव योग का प्रारंभ होगा
1 सितंबर 2026 को करण- बालव सुबह 07:42 बजे तक, इसके बाद कौलव शाम के 07:00 बजे तक होगा. इसके बाद तैतिल.
1 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:12 बजे तक
1 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:40 बजे तक
1 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - शाम 09:14 बजे
2 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - सुबह 10:50 बजे
1 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
1 सितंबर 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन मेष राशि में संचरण.
(जगह के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या फिर सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
1 सितंबर 2026 को अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक.
1 सितंबर 2026 को अमृत काल - शाम 07:42 बजे से रात 09:16 बजे तक.
1 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:36 बजे से सुबह 05:24 बजे तक
1 सितंबर 2026 को अमृतसिद्धि योग - सुबह 06:12 बजे से 2 सितंबर 2026 को प्रात: 02:42 बजे तक
1 सितंबर 2026 को सर्वार्थसिद्धि योग - सुबह 06:12 बजे से लेकर 2 सितंबर 2026 को प्रात: 02:42 बजे तक
1 सितंबर 2026 को राहुकाल - दोपहर 03:33 बजे से शाम 05:07 बजे तक
1 सितंबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से दोपहर 10:53 बजे तक
1 सितंबर 2026 को कुलिक - दोपहर 12:26 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
1 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 बजे से सुबह 09:32 बजे तक. रात 11:17 बजे से रात 12:04 बजे तक.
1 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- रात 10:48 बजे से रात 12:21 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)