/Panchang 1 September 2026: वृद्धि और सर्वार्थसिद्धि योग में सितंबर महीने की शुरुआत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब से कब तक

1 September 2026 ka Panchang: आज 1 सितंबर 2026 को मंगलवार दिन है और इस दिन के स्वामी हनुमान जी है. इस दिन की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की उपासना पूरे विधि विधान से करते हैं उनके जीवन की परेशानियों का अंत होता है और सभी संकट दूर होते हैं. कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है. आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं और राहुकाल कब से कब तक होगा? इस बारे में जानने के लिए आइए दैनिक पंचांग देखें.