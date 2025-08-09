Aaj Ka Panchang: ये है 10 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, भाद्रपद माह की पहली तिथि पर शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 10 August 2025: रविवार, 10 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत यश, प्रसिद्धि नौकरी और पिता के कारक ग्रह सूर्य से होती है. इस दिन दुर्गा जी की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं. सूर्यदेव को अर्घ्य देने और पूरे विधि से पूजा करने से दूर तक प्रसिद्धि फैलती है, सेहत अच्छी होती है. आइए 10 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

10 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (10 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

10 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा तिथि 12:10 PM तक, इसके बाद द्वितीया तिथि.

10 अगस्त 2025 को वार रविवार है.

10 अगस्त 2025 को नक्षत्र धनिष्ठा 01:52 PM तक इसके बाद शतभिषा नक्षत्र.

10 अगस्त 2025 को योग शोभन है.

10 अगस्त 2025 को करण कौलव 12:10 PM तक. इसके बाद 11:24 PM तक तैतिल और फिर गर.

10 अगस्त 2025 को सूर्योदय 06:05 AM बजे.

10 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 6:59 PM बजे.

10 अगस्त 2025 को चन्द्रोदय- 7:56 PM बजे.

10 अगस्त को चन्द्रास्त- 7:44 AM, 11 अगस्त.

10 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.

10 अगस्त 2025 को चंद्रमा कुम्भराशि में होगा.

10 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार

10 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा.

10 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार- सावन पूर्णिमा है.

10 अगस्त 2025 को भद्रा कब रहेगी

10 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:59 से लेकर 12:52 तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

10 अगस्त 2025 को राहु काल: 05:25 PM से लेकर 07:05 PM तक.

10 अगस्त 2025 को गुलिक काल: 03:46 PM से लेकर 05:25 PM तक.

10 अगस्त 2025 को यमगण्ड: 12:26 PM से लेकर 02:06 PM तक.

10 अगस्त 2025 को दिशा शूल- पश्चिम दिशा

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Gemstone for Taurus: मायूस न हों वृषभ राशि के लोग, ये 3 रत्न आपके जीवन में भर देंगे बेशुमार प्यार!

और पढ़ें- Vastu Tips: सही दिशा में बना स्वास्तिक खोल सकता है तरक्की के रास्ते, घर में नहीं होगी सुख-शांति की कमी!