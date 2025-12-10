Aaj Ka Panchang: ये है 10 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सिंह राशि में चंद्रमा, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 10 December 2025: बुधवार का दिन यानी 10 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. कार्य में विघ्न नहीं आता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. बुधवार के दिन बुधदेव की पूजा करने से कुंडली से बुधदोष दूर होता है और बुध की स्थिति मजबूत होती है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं. आइए 10 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

10 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (10 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

10 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण षष्ठी तिथि दोपहर 01:46 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण सप्तमी तिथि.

10 दिसंबर 2025 को वार बुधवार है.

10 दिसंबर 2025 को मघा नक्षत्र प्रातः 02:44 बजे तक इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र.

10 दिसंबर 2025 को योग- वैधृति योग दोपहर 12:45 बजे तक. इसके बाद विष्कुम्भ योग.

10 दिसंबर 2025 को करण- वणिज दोपहर 01:47 इसके बाद विष्टि सुबह 01:45 बजे तक. इसके बाद बव.

दिसंबर 2025 को बुध और चंद्रमा की स्थिति

10 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:01 बजे.

10 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:37 बजे.

10 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय रात 11:22 बजे.

11 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर 12:13 बजे.

10 दिसंबर 2025 को बुध का वृश्चिक राशि में संचरण.

10 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का सिंह राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

10 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

10 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- ...

10 दिसंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 12:17 बजे से लेकर सुबह 01:55 बजे तक.

10 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:26 से लेकर सुबह 06:14 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

10 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

10 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 01:39 बजे तक

10 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 08:21 से लेकर सुबह 09:40 बजे तक.

10 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 11:00 से लेकर दोपहर 12:19 बजे तक.

10 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.

10 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 02:33 से लेकर शाम 04:10 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

