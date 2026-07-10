/Panchang 10 july 2026: आज योगिनी एकादशी व्रत और चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें बन रहे कौन से योग

10 july 2026 ka Panchang: आज शुक्रवार के दिन, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की कृष्ण दशमी तिथि होगी और फिर सुबह के समय ही एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इस तरह आज उदयातिथि में योगिनी एकादशी व्रत भी रखा जाएगा. इस दिन विष्णु जी की उपासना की जाएगी. वहीं शुक्रवार होने के कारण यह दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है और दिन माता लक्ष्मी की उपासना के लिए समर्पित है. इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है. कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है.
आज यानी 10 जुलाई 2026 को शुभ योग, व्रत त्योहार, ग्रह गोचर और मुहूर्त क्या होंगे, आज की तिथि और नक्षत्र व सूर्य-चंद्रमा की स्थिति होगी? ये सारी जानकारियां आइए 10 जुलाई 2026 के पंचांग में हासिल करें.
10 जुलाई 2026 की तिथि - सुबह 08:16 बजे तक आषाढ़ कृष्ण दशमी तिथि है, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाती है.
10 जुलाई 2026 का वार - शुक्रवार
10 जुलाई 2026 का नक्षत्र - भरणी दोपहर 01:15 तक इसके बाद कृत्तिका रहेगा.
10 जुलाई 2026 के योग - सुबह 07:14 बजे तक धृति योग रहेगा और इसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा.
10 जुलाई 2026 को करण- विष्टि सुबह 10:38 बजे तक, इसके बाद बव शाम 06:53 बजे तक
10 जुलाई 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:52 बजे तक
10 जुलाई 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे तक
10 जुलाई 2026 को चन्द्रोदय - दोपहर 01:17 बजे
10 जुलाई 2026 को चन्द्रास्त सुबह- दोपहर 03:08 बजे
10 जुलाई 2026 को सूर्य का मिथुन राशि में संचरण
10 जुलाई 2026 को सुबह चंद्रमा का मेष राशि से वृषभ राशि में शाम 06:44 बजे गोचर.
(शहर के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का फर्क हो सकता है.)
10 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:16 बजे से 05:04 बजे तक
10 जुलाई 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से लेकर दोपहर 12:58 बजे तक
10 जुलाई 2026 को अमृत काल - सुबह 08:46 बजे से सुबह 10:15 बजे तक
10 जुलाई 2026 को राहुकाल - सुबह 10:52 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक
10 जुलाई 2026 को यम गण्ड - दोपहर 03:52 बजे से शाम 05:32 बजे तक
10 जुलाई 2026 को कुलिक - सुबह 07:32 बजे से सुबह 9:12 बजे तक
10 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:32 बजे से सुबह 09:25 बजे तक. दोपहर 12:58 बजे से दोपहर 01:52 बजे तक.
10 जुलाई 2026 को वर्ज्यम् - आधी रात 12:09 आधी बजे से रात 01:36 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है। स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)