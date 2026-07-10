/Panchang 10 july 2026: आज योगिनी एकादशी व्रत और चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें बन रहे कौन से योग

10 july 2026 ka Panchang: आज शुक्रवार के दिन, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की कृष्ण दशमी तिथि होगी और फिर सुबह के समय ही एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इस तरह आज उदयातिथि में योगिनी एकादशी व्रत भी रखा जाएगा. इस दिन विष्णु जी की उपासना की जाएगी. वहीं शुक्रवार होने के कारण यह दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है और दिन माता लक्ष्मी की उपासना के लिए समर्पित है. इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन की परेशानियों का अंत होता है धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है. कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है.