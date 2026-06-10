/Aaj Ka Panchang: पंचक का चौथा दिन और भद्रा का साया, देखें 10 जून 2026 बुधवार का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang: 10 जून 2026, बुधवार को रात 12 बजकर 58 मिनट तक ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. वहीं चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे. उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र रहेंगे. इसके अलावा आयुष्मान योग और सौभाग्य योग रहेगा. आज बुधवार को प्रथमपूज्य और विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करना बहुत लाभ देगा. साथ ही उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें. देखें 10 जून 2026, बुधवार का पंचांग.
आज की तिथि - 10 व 11 जून की मध्यरात्रि 12:58 बजे तक दशमी तिथि रहेगी, इसके बाद ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार,
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 09:21 बजे तक उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 06:29 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होगा.
वणिज - सुबह 02:35 बजे से दोपहर 01:52 बजे तक
विष्टि - दोपहर 01:52 बजे से मध्यरात्रि 12:58 बजे तक
सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:08 बजे
चन्द्रोदय - 10 जून की मध्यरात्रि 01:24 बजे
चन्द्रास्त - दोपहर 02:11 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अमृत काल - सुबह 04:35 बजे से 06:10 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
राहुकाल - दोपहर 12:26 बजे से 02:06 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:25 बजे से 09:05 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:45 बजे से 12:26 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 08:48 बजे से देर रात 10:20 बजे तक
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)