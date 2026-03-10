Advertisement
trendingNow13134677
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 10 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज शीतला सप्तमी, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 10 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज शीतला सप्तमी, राहुकाल कब? जानें

Panchang 10 March 2026: आज मंगलवार है. ध्यान दें मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए समर्पित हैं. 10 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ मुहूर्त, नक्षत्र और शुभ-अशुभ योग कौन से बन रहे हैं, आज राहुकाल की अवधि कब से कब तक होगी. इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 10, 2026, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 10 March 2026: आज यानी 10 मार्च 2026, मंगलवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र क्या रहने वाला है. आज के दिन योग कौन सा होगा और क्या करण होगा, ये सारी जानकारियां हासिल करने के लिए हमें पूरा पंचांग देखना होगा. आइए जानें आज की तिथि, नक्षत्र, सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या रहने वाली है. राहुकाल की अवधि कब से कब तक होगी और कौन से अशुभ .

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज मंगलवार है और इस दिन की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है जो शारीरिक क्षमता और शौर्य के कारक ग्रह हैं. इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके दुखों का नाश होता है और भय से मुक्ति मिलती है. साथ ही कुंडली में मंगल की स्थिति संतुलित होती है. आइए यहां 10 मार्च 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

10 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (10 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
10 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि बीच रात  01:54 बजे तक, इसके बाद अष्टमी तिथि.
10 मार्च 2026 को वार मंगलवार.
10 मार्च 2026 को नक्षत्र- अनुराधा नक्षत्र शाम 07:05 बजे तक. इसके बाद ज्येष्ठा.
10 मार्च 2026 को योग- हर्षण योग सुबह  08:21 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.
10 मार्च 2026 को करण- विष्टि दोपहर 12:40 बजे तक, इसके बाद बव बीच रात 01:54 बजे तक, इसके बाद बालव.

Add Zee News as a Preferred Source

10 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
10 मार्च 2026 को शीतला सप्तमी.

10 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
10 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:45 बजे. 
10 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:30 बजे.
11 मार्च 2026 को चंद्रोदय रात 12:51 बजे.
11 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 11:28 बजे.
10 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
10 मार्च 2026 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में पूरा दिन-रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

10 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
10 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:13 बजे से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक.
10 मार्च 2026 को अमृत काल- सुबह 07:25 से लेकर तड़के सुबह 09:13 बजे तक.
10 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:07 से लेकर सुबह 05:55 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
10 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
10 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:33 बजे से लेकर शाम 05:01 बजे तक.
10 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 9:40 बजे से लेकर सुबह 11:08 बजे तक.
10 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 12:37 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.
10 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:05 बजे से सुबह 09:52 बजे तक. रात 11:23 बजे से लेकर रात 12:12 बजे तक.
10 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- रात 01:22 बजे से लेकर प्रातः 03:10 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- बुध का गुरु के नक्षत्र में पुनः प्रवेश 4 राशिवालों के जीवन में लाएगा नया मोड़, जातकों को मिलेगा पैसा नौकरी और सम्मान!

और पढ़ें- शीतला अष्टमी पर करें शीतला माता की चालीसा का पाठ और गाएं आरती, रोगों से मुक्ति का मिलेगा आशीर्वाद!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान