Aaj Ka Panchang: ये है 10 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज शीतला सप्तमी, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang 10 March 2026: आज यानी 10 मार्च 2026, मंगलवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र क्या रहने वाला है. आज के दिन योग कौन सा होगा और क्या करण होगा, ये सारी जानकारियां हासिल करने के लिए हमें पूरा पंचांग देखना होगा. आइए जानें आज की तिथि, नक्षत्र, सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या रहने वाली है. राहुकाल की अवधि कब से कब तक होगी और कौन से अशुभ .

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज मंगलवार है और इस दिन की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है जो शारीरिक क्षमता और शौर्य के कारक ग्रह हैं. इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके दुखों का नाश होता है और भय से मुक्ति मिलती है. साथ ही कुंडली में मंगल की स्थिति संतुलित होती है. आइए यहां 10 मार्च 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

10 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (10 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

10 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि बीच रात 01:54 बजे तक, इसके बाद अष्टमी तिथि.

10 मार्च 2026 को वार मंगलवार.

10 मार्च 2026 को नक्षत्र- अनुराधा नक्षत्र शाम 07:05 बजे तक. इसके बाद ज्येष्ठा.

10 मार्च 2026 को योग- हर्षण योग सुबह 08:21 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.

10 मार्च 2026 को करण- विष्टि दोपहर 12:40 बजे तक, इसके बाद बव बीच रात 01:54 बजे तक, इसके बाद बालव.

10 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

10 मार्च 2026 को शीतला सप्तमी.

10 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

10 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:45 बजे.

10 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:30 बजे.

11 मार्च 2026 को चंद्रोदय रात 12:51 बजे.

11 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 11:28 बजे.

10 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

10 मार्च 2026 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में पूरा दिन-रात संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

10 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

10 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:13 बजे से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक.

10 मार्च 2026 को अमृत काल- सुबह 07:25 से लेकर तड़के सुबह 09:13 बजे तक.

10 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:07 से लेकर सुबह 05:55 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

10 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

10 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:33 बजे से लेकर शाम 05:01 बजे तक.

10 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 9:40 बजे से लेकर सुबह 11:08 बजे तक.

10 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 12:37 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.

10 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:05 बजे से सुबह 09:52 बजे तक. रात 11:23 बजे से लेकर रात 12:12 बजे तक.

10 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- रात 01:22 बजे से लेकर प्रातः 03:10 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

