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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang : 10 मई 2026 रविवार पर 3 अशुभ साए, पूरे दिन रहें संभलकर, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang : 10 मई 2026 रविवार पर 3 अशुभ साए, पूरे दिन रहें संभलकर, देखें पूरा पंचांग

10 may 2026 ka Panchang: 10 मई 2026, रविवार का दिन 3 अशुभ योग लेकर आ रहा है. आज से ही पंचक शुरू हो रहे हैं और 2 ऐसे योग बन रहे हैं, जिन्‍हें ज्‍योतिष बेहद अशुभ माना गया है. यहां देखें 10 मई का पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 10, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Panchang : 10 मई 2026 रविवार पर 3 अशुभ साए, पूरे दिन रहें संभलकर, देखें पूरा पंचांग

Panchang Today 10 may 2026: आज दोपहर 3 बजे तक ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण अष्‍टमी तिथि रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. वहीं दोपहर से पंचक भी प्रारंभ हो जाएंगे जो कि 10 से 14 मई तक चलेंगे. पंचक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. साथ ही आज 10 मई 2026 को अशुभ अडाल-विडाल योग भी बन रहे हैं. 

ऐसे 3 अशुभ योगों का एक ही दिन बनना अच्‍छा नहीं है. आज बड़े फैसले टालें. धैर्य और सावधानी से दिन बिताएं. रविवार सुबह सूर्य देव को अर्घ्‍य दें और आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र का पाठ करें. इससे सकारात्‍मकता बढ़ेगी. 

10 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 10 May 2026)   

आज की तिथि - 10 मई की दोपहर 03:06 बजे तक अष्‍टमी तिथि रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. 

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आज का वार - रविवार. 

आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.  

आज का नक्षत्र - पूरे दिन धनिष्‍ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - अडाल-विडाल योग बन रहे हैं. साथ ही पूरे दिन ब्रह्म योग भी रहेगा. 

(यह भी पढ़ें: 10 मई से शुरू हो रहे पंचक, इस बार सेहत पर करेंगे चोट, इन लोगों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:52 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:54 बजे
चन्द्रोदय - 9 व 10 मई की मध्‍यरात्रि 01:11 बजे 
चन्द्रास्त - 10 मई की दोपहर 12:37 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:15 बजे से 05:03 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 11:57 बजे से 12:49 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 01:47 बजे से 03:29 बजे तक

(यह भी पढ़ें: इस हफ्ते मंगल, शुक्र-सूर्य का गोचर बदलेगा 12 राशि वालों का भाग्‍य, पढ़ें 11 से 17 मई का साप्‍ताहिक राशिफल

आज के अशुभ काल

राहुकाल - शाम 05:16 बजे से 06:54 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:23 बजे से 02:01 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:38 बजे से शाम 05:16 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:09 बजे से 06:02 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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