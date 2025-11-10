Aaj Ka Panchang: ये है 10 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज पुनर्वसु नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 10 November 2025: सोमवार का दिन यानी 10 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और चंद्र दोष दूर होता है. जातक को मन की शांति मिलती है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति संतुलित रहती है. सोमवार का दिन चंद्रम से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 10 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

10 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (10 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

10 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात 12:08 बजे तक, इसके बाद सप्तमी तिथि.

10 नवंबर 2025 को वार सोमवार है.

10 नवंबर 2025 को नक्षत्र पुनर्वसु दोपहर 06:48 बजे तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र.

10 नवंबर 2025 को योग- साध्य योग दोपहर 12:04 बजे तक, इसके बाद शुभ योग.

10 नवंबर 2025 को करण- गर दोपहर 12:56 बजे तक. शाम 12:08 बजे तक वणिज, इसके बाद विष्टि.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

10 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:41 बजे.

10 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:40 बजे.

10 नवंबर 2025 को चंद्रोदय शाम को 10:34 बजे.

11 नवंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह को 12:25 बजे.

10 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

10 नवंबर 2025 को दोपहर 01:03 बजे तक मिथुन राशि में संचरण. इसके बाद कर्क राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

10 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

10 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक

10 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:05 से लेकर सुबह 06:01 बजे तक

10 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 04:30 से लेकर रात 03:34 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

10 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

10 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 8:03 से लेकर दोपहर 9:26 बजे तक

10 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 10:48 से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.

10 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 1:33 से लेकर दोपहर 2:55 बजे तक.

10 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 12:32 से लेकर सुबह 01:16 बजे तक. सुबह 02:44 से लेकर सुबह 03:28 बजे तक.

10 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 07:26 से लेकर सुबह 08:57 बजे तक. सुबह 02:38 से लेकर सुबह 04:12 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

