Advertisement
trendingNow12993963
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 10 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज पुनर्वसु नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 10 November 2025: 10 नवंबर का दिन चंद्रदेव और महादेव की कृपा से अति शुभ होता है. सोमवार के दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा की जाती है. 10 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 10 November 2025: सोमवार का दिन यानी 10 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और चंद्र दोष दूर होता है. जातक को मन की शांति मिलती है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति संतुलित रहती है. सोमवार का दिन चंद्रम से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 10 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

10 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (10 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
10 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि रात 12:08 बजे तक, इसके बाद सप्तमी तिथि.
10 नवंबर 2025 को वार सोमवार है.
10 नवंबर 2025 को नक्षत्र पुनर्वसु दोपहर 06:48 बजे तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र.
10 नवंबर 2025 को योग- साध्य योग दोपहर 12:04 बजे तक, इसके बाद शुभ योग.
10 नवंबर 2025 को करण- गर दोपहर 12:56 बजे तक. शाम 12:08 बजे तक वणिज, इसके बाद विष्टि.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
10 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:41 बजे. 
10 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:40 बजे.
10 नवंबर 2025 को चंद्रोदय शाम को 10:34 बजे.
11 नवंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह को 12:25 बजे.
10 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
10 नवंबर 2025 को दोपहर 01:03 बजे तक मिथुन राशि में संचरण. इसके बाद कर्क राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

10 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
10 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर  दोपहर  12:32 बजे तक
10 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:05 से लेकर  सुबह 06:01 बजे तक
10 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 04:30 से लेकर रात 03:34 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
10 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
10 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 8:03 से लेकर दोपहर 9:26 बजे तक
10 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 10:48 से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.
10 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 1:33 से लेकर दोपहर 2:55 बजे तक.
10 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 12:32 से लेकर सुबह 01:16 बजे तक. सुबह 02:44 से लेकर सुबह 03:28 बजे तक. 
10 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 07:26 से लेकर सुबह 08:57 बजे तक. सुबह 02:38 से लेकर सुबह 04:12 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rahu Gochar 2025: स्पष्ट राहु का नक्षत्र पद गोचर 3 राशि वालों को अचानक देगा अथाह धन, जातक के बनने लगेंगे काम!

और पढ़ें- Ramayan Katha: भाई की भक्ति में लक्ष्मण जी ने त्याग दी 14 वर्ष के लिए अपनी नींद, हैरानी में डाल देगी निद्रा पर जीत की ये कथा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
Bengaluru
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
Shashi Tharoor
लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? कांग्रेस के बाद BJP भी भड़की
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
Sir
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?