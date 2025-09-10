Aaj Ka Panchang: ये है 10 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज तृतीया व चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 10 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज तृतीया व चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 10 September 2025: 10 सितंबर का दिन गणेश जी और बुध देव की कृपा से अति शुभ होगा. आज बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. शुभ और अशुभ मुहूर्त, योग व राहुकाल कब तक है जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग देखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 10, 2025, 05:46 AM IST
10 September 2025 Ka Panchang
10 September 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 10 September 2025: आज बुधवार यानी 10 सितंबर 2025 का दिन शुभ है. बुधवार को गणेश जी की पूजा की जाती है. बुधवार के दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं और बुधवार का व्रत करते हैं उनके घर में शांति बनी रहती है और व्यक्ति भय से मुक्त होता है. गणेश जी की पूजा करने से कुंडली बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और बुध दोष दूर होता है. गणेश जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर उसके काम में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं. बुधवार दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो वाणी व्यापार और चंचलता के कारक ग्रह हैं. आइए 10 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

10 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (10 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
10 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि दोपहर 03:37 तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि है.
10 सितंबर 2025 को वार बुधवार है.
10 सितंबर 2025 को नक्षत्र- रेवती शाम 04:03 बजे तक, इसका बाद अश्विनी नक्षत्र.
10 सितंबर 2025 को योग- वृद्धि योग रात 08:31 बजे तक. इसके बाद ध्रुव योग.
10 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- आज तृतीया व चतुर्थी तिथि का श्राद्ध.

10 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
10 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:04 बजे. 
10 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:32 बजे.
10 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: रात 08:19 बजे. 
चंद्र अस्त 11 सितंबर 2025 को सुबह को 09:39 बजे.
10 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
10 सितंबर 2025 को चंद्रमा- मीन के बाद मेष राशि में संचार.

10 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - नहीं है.
अमृत काल - दोपहर 01:50 बजे से लेकर दोपहर 03:18 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:39 बजे से लेकर सुबह 05:27 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
10 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
10 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:23 बजे से लेकर शाम 1:55 बजे तक.
10 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 7:47 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
10 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 10:51 बजे से लेकर दोपहर 12:23 बजे तक
10 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से लेकर दोपहर 12:48 बजे तक.
10 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 05:05 बजे से लेकर सुबह 06:33 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;