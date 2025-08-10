Aaj Ka Panchang: ये है 11 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, जानें क्या है नक्षत्र, शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब से कब तक
Aaj Ka Panchang: ये है 11 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, जानें क्या है नक्षत्र, शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब से कब तक

Panchang 11 August 2025: 11 अगस्त का दिन अति शुभ होने वाला है. सोमवार के दिन तिथि, योग क्या है आइए जानें. साथ ही नक्षत्र और शुभ अशुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे. राहुकाल कब से कब होगा और आज का पूरा पंचांग क्या होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 10, 2025, 12:43 PM IST
11 August 2025 Ka Panchang
11 August 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 11 August 2025: सोमवार, 11 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत मन और माता के कारक ग्रह चंद्रमा से होती है. इस दिन महादेव की पूजा करने का विधान है. शिवजी अपने भक्तों के जीवन के सभी संकट दूर करते हैं. महादेव की पूरे विधि से पूजा करने से दुखों का नाश होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए 11 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

11 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (11 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
11 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तिथि 10:34 AM तक इसके बाद तृतीया तिथि.
11 अगस्त 2025 को वार सोमवार है.
11 अगस्त 2025 को नक्षत्र शतभिषा 01:00 PM तक इसके बाद पूर्वभाद्रपदा है.
11 अगस्त 2025 को अतिगण्ड योग 09:33 PM तक इसके बाद सुकर्मा योग है.
11 अगस्त 2025 को करण गर 10:34 AM तक इसके बाद वणिज 09:39 PM तक और फिर बाद विष्टि है.
11 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:48 AM बजे. 
11 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 7:04 PM बजे.
11 अगस्त 2025 को चन्द्रोदय- 08:31 PM बजे. 
11 अगस्त को चन्द्रास्त- 08:44 AM, 12 अगस्त.
11 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.
11 अगस्त 2025 को चंद्रमा कुंभ राशि में होगा.

11 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त
11 अगस्त 2025 अभिजीत मुहूर्त - 12:06 PM से लेकर 12:57 PM
11 अगस्त 2025 अमृत काल - 06:02 AM से लेकर 07:35 AM, 04:14 AM से लेकर 05:45 AM
11 अगस्त 2025 ब्रह्म मुहूर्त - 04:29 AM से लेकर 05:17 AM

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
11 अगस्त 2025 को राहु काल: सुबह 07:28 से लेकर सुबह 09:07 तक रहेगा.
11 अगस्त 2025 को यम गण्ड - 10:55 AM से लेकर 12:32 PM तक रहेगा.
11 अगस्त 2025 को कुलिक - 2:08 PM से लेकर 3:45 PM तक रहेगा.
11 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - 12:57 PM से लेकर 01:49 PM, 03:32 PM से लेकर 04:23 PM तक रहेगा.
11 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - 07:06 PM से लेकर 08:37 PM तक रहेगा.
11 अगस्त 2025 को दिशा शूल- पूर्व दिशा 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

