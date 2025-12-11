Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 11 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज विष्कुम्भ योग, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang: ये है 11 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज विष्कुम्भ योग, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 11 December 2025: 11 दिसंबर का दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है. 11 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:00 AM IST
Panchang 11 December 2025
Panchang 11 December 2025

Aaj Ka Panchang 11 December 2025: गुरुवार का दिन यानी 11 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली से गुरु बृहस्पति दोष दूर होता है और गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं. आइए 11 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

11 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (11 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
11 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर  01:57 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण अष्टमी तिथि.
11 दिसंबर 2025 को वार गुरुवार है.
11 दिसंबर 2025 को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 03:55 बजे तक इसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र.
11 दिसंबर 2025 को योग- विष्कुम्भ योग सुबह 11:39 बजे तक. इसके बाद प्रीति योग.
11 दिसंबर 2025 को करण- बव दोपहर 01:57 इसके बाद बालव प्रातः 02:21 बजे तक. इसके बाद कौलव. 

दिसंबर 2025 को गुरु और चंद्रमा की स्थिति 
11 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:02 बजे. 
11 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:38 बजे.
11 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय रात 12:16 बजे.
11 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर 12:13 बजे.
11 दिसंबर 2025 को गुरु का वृश्चिक राशि में संचरण.
11 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का सिंह राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

11 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
11 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक
11 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 09:12 बजे से लेकर रात 10:53 बजे तक.
11 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:26 से लेकर  सुबह 06:14 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
11 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
11 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 01:39 से लेकर दोपहर 02:59 बजे तक
11 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 07:02 से लेकर सुबह 08:21 बजे तक.
11 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:41 से लेकर दोपहर 11:00 बजे तक. 
11 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:34 से लेकर सुबह 11:16 बजे तक. दोपहर 02:48 से लेकर दोपहर 03:30 बजे तक.
11 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

