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Panchang 11 july 2026: आज द्वादशी तिथि पर योगिनी एकादशी व्रत का पारण, बन रहे कौन से शुभ योग और मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 11 july 2026: आज 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन कौन से योग बन रहे हैं, आज का नक्षत्र क्या है और क्या शुभ-अशुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. आज का दिन किस ग्रह और देवता का है? आइए इस बारे में विस्तार से 11 जुलाई 2026 के पंचांग से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 11, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 11 july 2026: आज द्वादशी तिथि पर योगिनी एकादशी व्रत का पारण, बन रहे कौन से शुभ योग और मुहूर्त
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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