/Panchang 11 july 2026: आज द्वादशी तिथि पर योगिनी एकादशी व्रत का पारण, बन रहे कौन से शुभ योग और मुहूर्त

11 july 2026 ka Panchang: आज शनिवार के दिन, 11 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की कृष्ण द्वादशी तिथि होगी. शनिवार होने के कारण यह दिन शनि ग्रह से शुरू होता है और इस दिन शनि देव व हनुमान जी की उपासना करने का विधान है. इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होता है और कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति बेहतर होती है.
आज यानी 11 जुलाई 2026 को कौन से शुभ योग, शुभ मुहूर्त और व्रत त्योहार पड़ रहे हैं, सूर्य-चंद्रमा की स्थिति क्या है और आज नक्षत्र कौन सा है? ये सभी जानकारियां आइए 11 जुलाई 2026 के पंचांग से जानें.
तिथि- 12 जुलाई 2026 की तड़के 02:04 ए एम तक आषाढ़ कृष्ण द्वादशी तिथि है, इसके बाद त्रयोदशी तिथि.
11 जुलाई 2026 का वार - शनिवार
11 जुलाई 2026 का नक्षत्र - कृत्तिका सुबह 11:03 तक इसके बाद रोहिणी रहेगा.
योग- 12 जुलाई 2026 की आधी रात 12:05 बजे तक गण्ड योग, इसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ होगा.
11 जुलाई 2026 को करण- दोपहर 03:46 बजे तक, इसके बाद तैतिल तड़के 02:04 (12 जुलाई) बजे तक, इसके बाद गर.
11 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का पारण किया जाएगा.
11 जुलाई 2026 को गौण‑वैष्णव योगिनी एकादशी.
11 जुलाई 2026 को कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी.
11 जुलाई 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:52 बजे तक
11 जुलाई 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे तक
11 जुलाई 2026 को चन्द्रोदय - दोपहर 02:07 बजे
11 जुलाई 2026 को चन्द्रास्त सुबह- दोपहर 04:17 बजे
11 जुलाई 2026 को सूर्य का मिथुन राशि में संचरण
11 जुलाई 2026 को सुबह चंद्रमा का वृषभ राशि में पूरा दिन रात संचरण.
(शहर के अनुसार उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
11 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:16 बजे से 05:04 बजे तक
11 जुलाई 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक
11 जुलाई 2026 को अमृत काल - सुबह 08:52 बजे से सुबह 10:19 बजे तक. सुबह 05:36 बजे से सुबह 07:02 बजे तक
11 जुलाई 2026 को त्रिपुष्कर योग- सुबह 05:52 से लेकर 11 जुलाई सुबह 11:03 बजे तक.
11 जुलाई 2026 को अमृतसिद्धि योग - सुबह 11:03 से लेकर 12 जुलाई सुबह 05:53 बजे तक.
11 जुलाई 2026 को सर्वार्थसिद्धि योग - सुबह 11:03 से लेकर 12 जुलाई सुबह 05:53 बजे तक.
11 जुलाई 2026 को राहुकाल - सुबह 09:12 बजे से सुबह 10:52 बजे तक
11 जुलाई 2026 को यम गण्ड - दोपहर 02:12 बजे से दोपहर 03:52 बजे तक
11 जुलाई 2026 को कुलिक - सुबह 05:52 बजे से सुबह 07:32 बजे तक
11 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:39 बजे से सुबह 08:32 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है। स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)