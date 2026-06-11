11 June 2026 Ka Panchang: परमा एकादशी 3 साल में आती है, यह अधिकमास की आखिरी एकादशी होती है. यह व्रत करने से 100 यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है. साथ ही पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. इस साल 11 जून 2026, गुरुवार को परमा एकादशी है. गुरुवार का दिन, एकादशी तिथि और अधिकमास तीनों ही भगवान विष्णु को समर्पित हैं इसलिए आज का व्रत रखना अत्यंत पुण्यदायी है. साथ ही आज सुबह पंचक भी समाप्त हो रहे हैं. देखें आज की तिथि, नक्षत्र, योग, राहुकाल समेत 11 जून 2026 का पंचांग.
आज की तिथि - रात 11:36 बजे तक ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के ग्रह गोचर - सुबह 08:16 बजे चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे. साथ ही सुबह 11:30 बजे बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में और दोपहर 01:19 बजे वरुण ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 08:16 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 04:02 बजे से 11 व 12 जून की मध्यरात्रि 12:59 बजे तक शोभन योग रहेगा.
बव - सुबह 11:52 बजे तक
बालव - सुबह 11:52 बजे से रात 10:36 बजे तक
कौलव - रात 10:36 बजे से 12 जून की सुबह 09:11 बजे तक
सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:08 बजे
चन्द्रोदय - 10 व 11 जून की रात 02:00 बजे
चन्द्रास्त - दोपहर 03:12 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अमृत काल - सुबह 05:58 बजे से 07:30 बजे तक, देर रात 11:48 बजे से मध्यरात्रि 01:17 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:06 बजे से 03:47 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 05:44 बजे से 07:25 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:05 बजे से 10:46 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:12 बजे से 11:06 बजे तक, दोपहर 03:33 बजे से शाम 04:27 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 02:46 बजे से 04:15 बजे तक
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)