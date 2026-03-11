Aaj Ka Panchang: ये है 11 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज शीतला अष्टमी, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang 11 March 2026: आज यानी 11 मार्च 2026, बुधवार का दिन शुभ रहने वाला है या अशुभ, आज नक्षत्र क्या होगा और योग कौन से बनेंगे. ये सारी जानकारियां हासिल करने के लिए पंचांग देखना होगा. आइए जानें आज की तिथि, योग, नक्षत्र और सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या रहने वाली है. राहुकाल कब से कब तक होगा.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज बुधवार है और इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है जो बौद्धिक शक्ति और चंचलता के कारक ग्रह हैं. इस दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज यानी बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं उनके काम में बाधाएं नहीं आती हैं संकटों का नाश होता है. साथ ही कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. आइए यहां जानें 11 मार्च 2026 का पूरा दैनिक पंचांग.

11 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (11 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

11 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि सुबह 04:19 बजे तक, इसके बाद नवमी तिथि.

11 मार्च 2026 को वार बुधवार.

11 मार्च 2026 को नक्षत्र- ज्येष्ठा नक्षत्र रात 10:00 बजे तक. इसके बाद मूल.

11 मार्च 2026 को योग- वज्र योग सुबह 09:11 बजे तक. इसके बाद सिद्धि योग.

11 मार्च 2026 को करण- बालव दोपहर 03:08 बजे तक, इसके बाद बव सुबह 04:19 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

11 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी.

11 मार्च 2026 को कालाष्टमी.

11 मार्च 2026 को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी.

11 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

11 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:43 बजे.

11 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:30 बजे.

11 मार्च 2026 को चंद्रोदय रात 12:51 बजे.

12 मार्च 2026 को चंद्रस्त दोपहर 12:19 बजे.

11 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

11 मार्च 2026 को चंद्रमा का रात 10:00 बजे तक वृश्चिक राशि में संचरण. इसके बाद धनु राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

11 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

11 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.

11 मार्च 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:07 से लेकर तड़के दोपहर 01:54 बजे तक.

11 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:06 से लेकर सुबह 05:54 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

11 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

11 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:36 बजे से लेकर शाम 02:05 बजे तक.

11 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:11 बजे से लेकर सुबह 09:40 बजे तक.

11 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 11:08 बजे से लेकर दोपहर 12:36 बजे तक.

11 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 12:13 बजे से सुबह 01:00 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

