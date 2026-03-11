Advertisement
trendingNow13134681
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 11 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज शीतला अष्टमी, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 11 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज शीतला अष्टमी, राहुकाल कब? जानें

Panchang 11 March 2026: आज बुधवार है. ध्यान दें बुधवार का दिन गणेश जी की उपासना के लिए समर्पित हैं. 11 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ मुहूर्त, नक्षत्र और शुभ-अशुभ योग कौन से बन रहे हैं, आज राहुकाल की अवधि कब से कब तक होगी. इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 11, 2026, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 11 March 2026: आज यानी 11 मार्च 2026, बुधवार का दिन शुभ रहने वाला है या अशुभ, आज नक्षत्र क्या होगा और योग कौन से बनेंगे. ये सारी जानकारियां हासिल करने के लिए पंचांग देखना होगा. आइए जानें आज की तिथि, योग, नक्षत्र और सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या रहने वाली है. राहुकाल कब से कब तक होगा.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज बुधवार है और इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है जो बौद्धिक शक्ति और चंचलता के कारक ग्रह हैं. इस दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज यानी बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं उनके काम में बाधाएं नहीं आती हैं संकटों का नाश होता है. साथ ही कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. आइए यहां जानें 11 मार्च 2026 का पूरा दैनिक पंचांग.

11 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (11 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
11 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि सुबह  04:19 बजे तक, इसके बाद नवमी तिथि.
11 मार्च 2026 को वार बुधवार.
11 मार्च 2026 को नक्षत्र- ज्येष्ठा नक्षत्र रात 10:00 बजे तक. इसके बाद मूल.
11 मार्च 2026 को योग- वज्र योग सुबह  09:11 बजे तक. इसके बाद सिद्धि योग.
11 मार्च 2026 को करण- बालव दोपहर 03:08 बजे तक, इसके बाद बव सुबह 04:19 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

Add Zee News as a Preferred Source

11 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी.
11 मार्च 2026 को कालाष्टमी.
11 मार्च 2026 को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी.

11 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
11 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:43 बजे.
11 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:30 बजे.
11 मार्च 2026 को चंद्रोदय रात 12:51 बजे.
12 मार्च 2026 को चंद्रस्त दोपहर 12:19 बजे.
11 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
11 मार्च 2026 को चंद्रमा का रात 10:00 बजे तक वृश्चिक राशि में संचरण. इसके बाद धनु राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

11 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
11 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.
11 मार्च 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:07 से लेकर तड़के दोपहर 01:54 बजे तक.
11 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:06 से लेकर सुबह 05:54 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
11 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
11 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:36 बजे से लेकर शाम 02:05 बजे तक.
11 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:11 बजे से लेकर सुबह 09:40 बजे तक.
11 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 11:08 बजे से लेकर दोपहर 12:36 बजे तक.
11 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 12:13 बजे से सुबह 01:00 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- बुध का गुरु के नक्षत्र में पुनः प्रवेश 4 राशिवालों के जीवन में लाएगा नया मोड़, जातकों को मिलेगा पैसा नौकरी और सम्मान!

और पढ़ें- शीतला अष्टमी पर करें शीतला माता की चालीसा का पाठ और गाएं आरती, रोगों से मुक्ति का मिलेगा आशीर्वाद!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
Meghalaya News
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
LPG Crisis
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
AIR INDIA
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
CM Bhagwant Mann
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना