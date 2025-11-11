Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 11 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 11 November 2025: 11 नवंबर का दिन हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है. 11 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:12 AM IST
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 11 November 2025: मंगलवार का दिन यानी 11 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और मंगलर दोष दूर होता है. जातक को मन की शांति मिलती है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति संतुलित रहती है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शौर्य और बल का कारक हैं. आइए 11 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

11 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (11 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
11 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी तिथि रात 11:09 बजे तक, इसके बाद अष्टमी तिथि.
11 नवंबर 2025 को वार मंगलवार है.
11 नवंबर 2025 को नक्षत्र पुष्य दोपहर 06:18 बजे तक, इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र.
11 नवंबर 2025 को योग- शुभ योग सुबह 09:44 बजे तक, इसके बाद शुक्ल योग.
11 नवंबर 2025 को करण- विष्टि सुबह 11:32 बजे तक. सुबह  11:09 बजे तक बव, इसके बाद बालव.

11 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार- मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
11 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:42 बजे. 
11 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:39 बजे.
11 नवंबर 2025 को चंद्रोदय रात को 11:36 बजे.
11 नवंबर 2025 को चंद्रस्त रात को 12:25 बजे.
11 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में चंद्रमा का पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

11 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
11 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर  दोपहर  12:32 बजे तक
11 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:06 से लेकर  सुबह 05:54 बजे तक
11 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 01:35 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
11 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
11 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 2:55 से लेकर दोपहर 4:17 बजे तक
11 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 9:26 से लेकर दोपहर 10:48 बजे तक.
11 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:33 बजे तक.
11 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:53 से लेकर सुबह 09:37 बजे तक. सुबह 10:52 से लेकर सुबह 11:45 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

