Aaj Ka Panchang: ये है 11 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, जानें राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 11 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 11 September 2025: 11 सितंबर का दिन विष्णु जी और गुरु बृहस्पति की कृपा से अति शुभ होगा. आज गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त, योग व राहुकाल कब से कब तक है जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग देखें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 11, 2025, 05:46 AM IST
11 September 2025 Ka Panchang
11 September 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 11 September 2025: आज गुरुवार यानी 11 सितंबर 2025 का दिन शुभ है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा की जाती है. गुरुवार के दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं और गुरुवार का व्रत करते हैं उनके घर में शांति बनी रहती है और जीवन संकटों से मुक्त होता है. विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और गुरु दोष दूर होता है. विष्णु जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर उसके काम में आ रही दिक्कतों को दूर करते हैं. गुरुवार दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 11 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

11 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (11 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
11 सितंबर 2025 को तिथि- आज चतुर्थी तिथि दोपहर 12:45 तक, इसके बाद पंचमी
11 सितंबर 2025 को वार गुरुवार है.
11 सितंबर 2025 को नक्षत्र- अश्विनी नक्षत्र दोपहर 01:58 बजे तक, इसका बाद भरणी नक्षत्र. 
11 सितंबर 2025 को योग- ध्रुव योग शाम 05:04 बजे तक. इसके बाद व्याघात योग.

11 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
11 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:16 बजे. 
11 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:30 बजे.
11 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: रात 09:01 बजे. 
चंद्र अस्त 12 सितंबर 2025 को सुबह को 10:46 बजे.
11 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
11 सितंबर 2025 को चंद्रमा- मेष राशि में संचार.

11 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:47 बजे तक.
अमृत काल - सुबह 07:23 बजे से लेकर सुबह 08:50 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:40 बजे से लेकर सुबह 05:28 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
11 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
11 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 1:55 बजे से लेकर शाम 3:27 बजे तक.
11 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 6:16 बजे से लेकर सुबह 7:47 बजे तक.
11 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 9:19 बजे से लेकर दोपहर 10:51 बजे तक
11 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:21 बजे से लेकर सुबह 11:10 बजे तक. दोपहर 03:14 बजे से लेकर शाम 04:03 बजे तक.
11 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 10:18 बजे से लेकर सुबह 11:46 बजे तक. रात 10:46 बजे से लेकर रात 12:14 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;