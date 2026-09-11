/Panchang 11 September 2026: आज भाद्रपद अमावस्या पर क्या है शुभ मुहूर्त और योग, राहुकाल कब से कब तक?

11 September 2026 ka Panchang: आज 11 सितंबर 2026 को शुक्रवार दिन है. यह दिन मां लक्ष्मी के स्वामित्व में आता है और दिन की शुरुआत शुक्र ग्रह से होता है. शुक्रवार के दिन जो भी भक्त मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके जीवन से धन संबंधी परेशानियों का अंत होने लगता है. कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होने लगती है. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार जानें आज कौन से व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं और आज के दिन का शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या है. आज का नक्षत्र क्या है और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.
11 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद अमावस्या तिथि सुबह 08:56 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा तिथि.
11 सितंबर 2026 का वार - सोमवार
11 सितंबर 2026 का नक्षत्र - पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात 01:16 बजे तक, इसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
11 सितंबर 2026 को योग- साध्य योग सुबह 05:01 बजे तक, इसके बाद शुभ योग का प्रारंभ होगा.
11 सितंबर 2026 को करण- नाग सुबह 08:57 बजे तक, इसके बाद किस्तुघन रात 08:18 बजे तक बव.
11 सितंबर को भाद्रपद अमावस्या है. इस दिन अमावस्या तिथि का स्नान-दान दिन शुभ मुहूर्त में किया जाएगा. पितृ तर्पण से जुड़े कार्यों के लिए इस तिथि को शुभ माना गया है.
11 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:16 बजे तक
11 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:31 बजे तक
11 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - सुबह 06:09 बजे
11 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - शाम 06:39 बजे
11 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
11 सितंबर 2026 को चंद्रमा का शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचरण, इसके बाद कन्या राशि में गोचर.
(स्थान के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
11 सितंबर 2026 को अभिजीत काल - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक.
11 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 07:03 बजे से सुबह 08:36 बजे तक. सुबह 05:49 बजे से सुबह 07:23 बजे तक.
11 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:40 बजे से सुबह 05:28 बजे तक.
11 सितंबर 2026 को राहुकाल - सुबह 10:51 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक
11 सितंबर 2026 को यम गण्ड - दोपहर 03:27 बजे से शाम 04:59 बजे तक
11 सितंबर 2026 को कुलिक - सुबह 07:47 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
11 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से सुबह 09:32 बजे तक. दोपहर 12:48 बजे से दोपहर 01:37 बजे तक
11 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- रात 08:22 बजे से रात 09:57 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)