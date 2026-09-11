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Panchang 11 September 2026: आज भाद्रपद अमावस्या पर क्या है शुभ मुहूर्त और योग, राहुकाल कब से कब तक?

Aaj Ka Panchang 11 September 2026: आज 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद अमावस्या है. इस दिन कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं और आज का शुभ-अशुभ योग क्या है. राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है? जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 11, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 11 September 2026: आज भाद्रपद अमावस्या पर क्या है शुभ मुहूर्त और योग, राहुकाल कब से कब तक?
Image Credit: ZEE News

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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