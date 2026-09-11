/Panchang 11 September 2026: आज भाद्रपद अमावस्या पर क्या है शुभ मुहूर्त और योग, राहुकाल कब से कब तक?

11 September 2026 ka Panchang: आज 11 सितंबर 2026 को शुक्रवार दिन है. यह दिन मां लक्ष्मी के स्वामित्व में आता है और दिन की शुरुआत शुक्र ग्रह से होता है. शुक्रवार के दिन जो भी भक्त मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके जीवन से धन संबंधी परेशानियों का अंत होने लगता है. कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होने लगती है. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार जानें आज कौन से व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं और आज के दिन का शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या है. आज का नक्षत्र क्या है और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.