Aaj Ka Panchang: ये है 12 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, कजरी तीज व्रत, जानें क्या है शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 12 August 2025: मंगलवार, 12 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत शक्ति, रक्त और शौर्य के कारक ग्रह मंगल से होता है. इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन के सभी भय और संकट दूर करते हैं. इस दिन पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए. इससे दुखों का नाश होता है और मनोकामनाओं की पूरी होती है. आइए 12 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

12 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (12 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

12 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि 08:40 AM तक इसके बाद चतुर्थी तिथि.

12 अगस्त 2025 को वार मंगलवार है.

12 अगस्त 2025 को नक्षत्र पूर्व भाद्रपद 11:52 AM तक इसके बाद उत्तर भाद्रपद है.

12 अगस्त 2025 को धृति योग 03:45 PM से 05:24 तक.

12 अगस्त 2025 को करण विष्टि 08:41 AM तक, इसके बाद बव 07:40 PM तक, इसके बाद बालव है.

12 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:49 AM बजे.

12 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 07:03 PM बजे.

12 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.

12 अगस्त 2025 को चंद्रमा कुंभ राशि में होगा.

12 अगस्त 2025 को कजरी तीज व्रत रखा जाएगा.

12 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त - 04:23 AM से 05:06 AM

अभिजीत मुहूर्त - 11:59 AM से 12:52 PM

विजय मुहूर्त - 02:38 PM से 03:31 PM

गोधूलि मुहूर्त - 07:03 PM से 07:25 PM

संध्या मुहूर्त - 07:03 PM से 08:08 PM

सर्वार्थ सिद्धि योग - 11:52 AM से 05:49 AM, अगस्त 13

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

12 अगस्त 2025 को राहु काल: 03:45 PM से 05:24 PM तक.

12 अगस्त 2025 को गुलिक काल - 12:26 पी एम से लेकर 02:05 पी एम

12 अगस्त 2025 को यमगंड - 09:07 ए एम से 10:47 लेकर ए एम

12 अगस्त 2025 को वर्ज्य - 08:56 पी एम से 10:26 लेकर पी एम

12 अगस्त 2025 को भद्रा - 05:49 ए एम से 08:40 लेकर ए एम

12 अगस्त 2025 को पंचक - पूरे दिन

12 अगस्त 2025 को दिशा शूल - उत्तर

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Gemstone for Taurus: मायूस न हों वृषभ राशि के लोग, ये 3 रत्न आपके जीवन में भर देंगे बेशुमार प्यार!

और पढ़ें- Vastu Tips: सही दिशा में बना स्वास्तिक खोल सकता है तरक्की के रास्ते, घर में नहीं होगी सुख-शांति की कमी!