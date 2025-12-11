Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 12 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज उत्तराफाल्गुनी फिर हस्त नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang: ये है 12 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज उत्तराफाल्गुनी फिर हस्त नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 12 December 2025: 12 दिसंबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. 12 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:22 AM IST
12 December 2025 Ka Panchang
12 December 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 12 December 2025: शुक्रवार का दिन यानी 12 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली से शुक्र दोष दूर होता है और शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह हैं. आइए 12 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

12 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (12 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
12 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर  02:57 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण नवमी तिथि.
12 दिसंबर 2025 को वार शुक्रवार है.
12 दिसंबर 2025 को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 05:50 बजे तक इसके बाद हस्त नक्षत्र.
12 दिसंबर 2025 को योग- प्रीति योग सुबह 11:11 बजे तक. इसके बाद आयुष्मान योग.
12 दिसंबर 2025 को करण- कौलव दोपहर 02:57 इसके बाद तैतिल प्रातः 03:43 बजे तक. इसके बाद गर. 

दिसंबर 2025 को शुक्र और चंद्रमा की स्थिति 
12 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:02 बजे. 
12 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:38 बजे.
12 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय रात 12:16 बजे.
12 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर 12:44 बजे.
12 दिसंबर 2025 को शुक्र का वृश्चिक राशि में संचरण.
12 दिसंबर 2025 को चंद्रमा सुबह 10:20 बजे तक सिंह राशि में होगा और फिर कन्या राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

12 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
12 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:59 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक
12 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 10:03 बजे से लेकर रात 11:47 बजे तक.
12 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:27 से लेकर  सुबह 06:15 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
12 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
12 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 12:20 बजे तक
12 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 02:59 से लेकर शाम 04:18 बजे तक.
12 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 08:22 से लेकर सुबह 09:41 बजे तक. 
12 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:34 से लेकर सुबह 09:52 बजे तक. दोपहर 12:41 से लेकर दोपहर 01:24 बजे तक.
12 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 11:41 से लेकर दोपहर 01:25 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

