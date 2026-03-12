Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 12 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज सिद्धि और व्यातीपात योग, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 12 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज सिद्धि और व्यातीपात योग, राहुकाल कब? जानें

Panchang 12 March 2026: आज बृहस्पतिवार है. ध्यान दें बृहस्पतिवार का दिन विष्णु जी की उपासना के लिए समर्पित हैं. 12 मार्च 2026 को क्या शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त, नक्षत्र और करण होंगे, आज राहुकाल कब होगा? इस बारे में हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 12, 2026, 05:46 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 12 March 2026: आज यानी 12 मार्च 2026, बृहस्पतिवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र क्या रहने वाला हैं. आज योग कौन सा होगा और मूहूर्त व करण क्या होगा, ये सारी जानकारियां हासिल करने के लिए हमें पूरा पंचांग देखना होगा. आइए जानें आज की तिथि, योग, नक्षत्र, सूर्य-चंद्र की स्थिति व राहुकाल की अवधि. 

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज गुरु बृहस्पतिवार है और इस दिन की शुरुआत गुरु बृहस्पति ग्रह से होती है जो ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह हैं. इस दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज यानी गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके दुखों का नाश होता है और भाग्य का साथ प्राप्त होता है. इसके अलावा कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. आइए यहां 12 मार्च 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

12 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (12 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
12 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण नवमी तिथि बीच रात 06:29 बजे तक, इसके बाद दशमी तिथि.
12 मार्च 2026 को वार- बृहस्पतिवार.
12 मार्च 2026 को नक्षत्र- मूल नक्षत्र दोपहर 12:43 बजे तक. इसके बाद पूर्वाषाढ़ा.
12 मार्च 2026 को योग- सिद्धि योग सुबह  09:58 बजे तक. इसके बाद व्यातीपात योग.
12 मार्च 2026 को करण- तैतिल दोपहर 05:27 बजे तक, इसके बाद गर सुबह 06:29 बजे तक, इसके बाद वणिज.

12 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
12 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:42 बजे. 
12 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:30 बजे.
12 मार्च 2026 को चंद्रोदय बीच रात 01:44 बजे.
12 मार्च 2026 को चंद्रस्त दोपहर 12:19 बजे.
12 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
12 मार्च 2026 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में पूरा दिन-रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

12 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
12 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:13 बजे से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक.
12 मार्च 2026 को अमृत काल- शाम 05:40 से लेकर शाम 07:27 बजे तक.
12 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:05 से लेकर सुबह 05:53 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
12 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
12 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:33 बजे तक.
12 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 06:42 बजे से लेकर सुबह 08:11 बजे तक.
12 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 09:39 बजे से लेकर सुबह 11:08 बजे तक.
12 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:38 बजे से सुबह 11:25 बजे तक. दोपहर 03:21 बजे से लेकर शाम 04:09 बजे तक.
12 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 06:54 बजे से लेकर सुबह 08:41 बजे तक. रात 10:56 बजे से लेकर बीच रात 12:43 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

