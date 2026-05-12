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Hindi Newsधर्मPanchang: तेलुगू हनुमान जयंती आज, भद्रा समेत 2 अशुभ योग का साया, देखें 12 मई 2026 का पंचांग

Panchang: तेलुगू हनुमान जयंती आज, भद्रा समेत 2 अशुभ योग का साया, देखें 12 मई 2026 का पंचांग

Aaj Ka Panchang : आज 12 मई 2026 को तेलुगू हनुमान जयंती है, तेलुगू शब्‍द इसलिए क्‍योंकि यह प्रमुख तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाई जाती है. साथ ही आज भद्रा काल रहेगा. देखें 12 मई का पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 12, 2026, 05:00 AM IST
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आज का पंचांग 12 मई 2026.
आज का पंचांग 12 मई 2026.

12 May 2026 Ka Panchang: ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण दशमी तिथि को तेलुगू हनुमान जयंती पर मंगलवार का शुभ संयोग बन रहा है. इस दिन 41 दिन की हनुमान दीक्षा का समापन होता है. इन 41 दिनों के दौरान हनुमान दीक्षा लेने वाले साधक कठिन तप करते हैं और नियमों का पालन करते हैं. साथ ही आज 12 मई 2026 को मंगलवार होने से बजरंगबली की पूजा की जाएगी और उसका दोगुना फल भी मिलेगा. 

हालांकि आज भद्रा काल और वैधृति योग व विषकुंभ योग का अशुभ साया भी रहेगा. लेकिन हनुमान जी की पूजा-पाठ पर इसका कोई असर नहीं होगा क्‍योंकि वे भक्‍तों के संकटमोचक हैं. 

12 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 12 May 2026)   

आज की तिथि - 11 मई को दोपहर 03:24 बजे तक ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण दशमी तिथि रहेगी. उसके बाद एकादशी तिथि रहेगी. 

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आज का वार - मंगलवार 

आज भद्राकाल - 12 मई 2026, मंगलवार के तड़के सुबह 03:14 बजे से भद्रा आरंभ होगी और दोपहर 02:52 बजे समाप्‍त होगी. 

आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे. वहीं अरुण ग्रह कृत्तिका नक्षत्र के चतुर्थ पद में गोचर करेंगे. 

(यह भी पढ़ें: ग्रहों का शक्तिशाली कालसर्प योग! अगले 15 दिन 5 राशियों के लिए वरदान, चौतरफा से आएगा पैसा

आज का नक्षत्र - 11 व 12 मई की मध्‍यरात्रि 01:28 बजे से पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा. 

आज के योग - आज विडाल योग रहेगा, इसके अलावा मध्‍यरात्रि 01:04 बजे से वैधृति योग प्रारंभ होगा और देर रात 11:19 बजे समाप्‍त होगा. इसके बाद विष्‍कुंभ योग शुरू होगा. 

(यह भी पढ़ें: मंगल का महागोचर ! 45 दिन तक मौज करेंगे मेष समेत 5 राशि वाले लोग, करियर-लव में मिलेगी बड़ी कामयाबी

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - 05:51 सुबह 
सूर्यास्त - 06:55 सुबह
चन्द्रोदय - 11 व 12 मई की रात 02:20 बजे
चन्द्रास्त - 12 मई की दोपहर 02:28 बजे 

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:14 बजे से 05:02 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल - शाम 05:20 बजे से 06:55 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - दोपहर 03:39 बजे से शाम 05:17 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:07 बजे से 10:45 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:23 बजे से 02:01 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:27 बजे से 09:20 बजे से, देर रात 11:17 बजे से मध्‍यरात्रि 12:01 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 07:49 बजे से 09:24 बजे तक 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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