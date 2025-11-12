Aaj Ka Panchang: ये है 12 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज कालभैरव जयंती, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 12 November 2025: बुधवार का दिन यानी 12 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से कुंडली में बुध की स्थिति संतुलित रहती है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बु्द्धि वाणी और व्यापार का कारक हैं. आइए 12 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

12 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (12 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

12 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि रात 10:58 बजे तक, इसके बाद नवमी तिथि.

12 नवंबर 2025 को वार बुधवार है.

12 नवंबर 2025 को नक्षत्र आश्लेषा शाम 06:35 बजे तक, इसके बाद मघा नक्षत्र.

12 नवंबर 2025 को योग- शुक्ल योग सुबह 08:02 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म योग.

12 नवंबर 2025 को करण- बालव सुबह 10:58 बजे तक. रात 10:58 बजे तक कौलव, इसके बाद तैतिल.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

12 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:42 बजे.

12 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:39 बजे.

12 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

12 नवंबर 2025 को शाम 06:35 बजे कर्क राशि में संचार इसके बाद सिंह राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

12 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

कालभैरव जयंती, कालाष्टमी

12 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

12 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:07 से लेकर सुबह 05:55 बजे तक

12 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 04:58 से लेकर दोपहर 06:35 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

12 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

12 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 01:33 बजे तक

12 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 08:04 से लेकर दोपहर 09:26 बजे तक.

12 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 10:48 से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.

12 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:49 से लेकर सुबह 08:52 बजे तक. सुबह 10:52 से लेकर सुबह 12:45 बजे तक.

12 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 07:15 से लेकर सुबह 08:52 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

