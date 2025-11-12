Advertisement
trendingNow12997768
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 12 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज कालभैरव जयंती, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 12 November 2025: 12 नवंबर का दिन गणेश जी की कृपा से अति शुभ होता है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है. 12 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 12 November 2025: बुधवार का दिन यानी 12 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से कुंडली में बुध की स्थिति संतुलित रहती है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बु्द्धि वाणी और व्यापार का कारक हैं. आइए 12 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

12 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (12 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
12 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि रात 10:58 बजे तक, इसके बाद नवमी तिथि.
12 नवंबर 2025 को वार बुधवार है.
12 नवंबर 2025 को नक्षत्र आश्लेषा शाम 06:35 बजे तक, इसके बाद मघा नक्षत्र.
12 नवंबर 2025 को योग- शुक्ल योग सुबह 08:02 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म योग.
12 नवंबर 2025 को करण- बालव सुबह 10:58 बजे तक. रात 10:58 बजे तक कौलव, इसके बाद तैतिल.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
12 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:42 बजे. 
12 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:39 बजे.
12 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
12 नवंबर 2025 को शाम 06:35 बजे कर्क राशि में संचार इसके बाद सिंह राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

12 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार 
कालभैरव जयंती, कालाष्टमी

12 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
12 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- ...
12 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:07 से लेकर  सुबह 05:55 बजे तक
12 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 04:58 से लेकर दोपहर 06:35 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
12 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
12 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 01:33 बजे तक
12 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 08:04 से लेकर दोपहर 09:26 बजे तक.
12 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 10:48 से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.
12 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:49 से लेकर सुबह 08:52 बजे तक. सुबह 10:52 से लेकर सुबह 12:45 बजे तक. 
12 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 07:15 से लेकर सुबह 08:52 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Margashirsha Amavasya 2025: कब है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें शुभ मुहूर्त और पितृ दोष दूर करने के उपाय!

और पढ़ें- Laddu Gopal Ki Seva: क्या घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं, जानें सेवा से जुड़े ये जरूरी नियम!

और पढ़ें- Ramayan Katha: भाई की भक्ति में लक्ष्मण जी ने त्याग दी 14 वर्ष के लिए अपनी नींद, हैरानी में डाल देगी निद्रा पर जीत की ये कथा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

Delhi Red Fort Blast Live Updates: बम पूरी तरह नहीं हुआ था विकसित, पकड़े जाने के खौफ में जल्दबाजी में कर दिया विस्फोट, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Red Fort Blast Live Updates: बम पूरी तरह नहीं हुआ था विकसित, पकड़े जाने के खौफ में जल्दबाजी में कर दिया विस्फोट, जानें पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?