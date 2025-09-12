Aaj Ka Panchang: ये है 12 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज आश्विन कृष्ण षष्ठी तिथि, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 12 September 2025: आज शुक्रवार यानी 12 सितंबर 2025 का दिन शुभ है. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. शुक्रवार के दिन जो भी भक्त मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और शुक्रवार का व्रत करते हैं उनके घर में धन समृद्धि और शांति बनी रहती है और व्यक्ति भय से मुक्त होता है. मां लक्ष्मी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और शुक्र दोष दूर होता है. मां लक्ष्मी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर उसे धन का आशीर्वाद देती हैं. शुक्रवार दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन, प्रेम और भौतिक सुख के कारक ग्रह हैं. आइए 12 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

12 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (12 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

12 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि सुबह 09:58 तक, इसके बाद षष्ठी तिथि है.

12 सितंबर 2025 को वार शुक्रवार है.

12 सितंबर 2025 को नक्षत्र- भरणी सुबह 04:03 बजे तक, इसका बाद कृत्तिका नक्षत्र.

12 सितंबर 2025 को योग- व्याघात योग दोपहर 01:43 बजे तक. इसके बाद हर्षण योग.

12 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- आज षष्ठी तिथि का श्राद्ध.

12 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

12 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:16 बजे.

12 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:29 बजे.

12 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: रात 09:48 बजे.

चंद्र अस्त 12 सितंबर 2025 को सुबह को 11:54 बजे.

12 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

12 सितंबर 2025 को चंद्रमा- शाम 05:30 मेष राशि में उसके बाद वृषभ राशि में संचार.

12 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:47 बजे तक.

अमृत काल - सुबह 07:02 बजे से लेकर सुबह 08:30 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:40 बजे से लेकर सुबह 05:28 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

12 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

12 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:51 बजे से लेकर दोपहर 12:23 बजे तक.

12 सितंबर 2025 को यमगंड- शाम 3:26 बजे से लेकर शाम 4:58 बजे तक.

12 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 7:48 बजे से लेकर दोपहर 9:19 बजे तक

12 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से लेकर सुबह 09:32 बजे तक. दोपहर 12:47 बजे से लेकर दोपहर 01:36 बजे तक.

12 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 11:04 बजे से लेकर रात 12:33 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

