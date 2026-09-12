/Panchang 12 September 2026: आज पूरा दिन चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण, क्या है नक्षत्र शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब से कब तक?

12 September 2026 ka Panchang: आज 12 सितंबर 2026 को शनिवार दिन है. यह दिन हनुमान जी और शनिदेव को समर्पित है. इस दिन शनि मंदिर जाकर शनिदेव की उपासना करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है. शनि की स्थिति कुंडली में सुधरती हैं और संघर्ष का अंत होता है. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार जानें आज कौन सा शुभ-अशुभ मुहूर्त बनने वाला है और नक्षत्र क्या होगा. आज राहुकाल कब से कब तक रहेगा.
12 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा तिथि सुबह 07:46 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि.
12 सितंबर 2026 का वार - शनिवार
12 सितंबर 2026 का नक्षत्र - उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रात 12:55 बजे तक, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
12 सितंबर 2026 को योग- शुभ योग दोपहर 03:08 बजे तक, इसके बाद शुक्ल योग का प्रारंभ होगा.
12 सितंबर 2026 को करण- बव सुबह 07:46 बजे तक, इसके बाद बालव शाम 07:23 बजे तक कौलव.
12 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:16 बजे तक
12 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:30 बजे तक
12 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - सुबह 07:07 बजे
12 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - शाम 07:13 बजे
12 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
12 सितंबर 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात कन्या राशि में संचरण.
(स्थान के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
12 सितंबर 2026 को अभिजीत काल - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:47 बजे तक.
12 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 05:49 बजे से सुबह 07:23 बजे तक.
12 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:40 बजे से सुबह 05:28 बजे तक.
12 सितंबर 2026 को राहुकाल - सुबह 09:19 बजे से सुबह 10:51 बजे तक
12 सितंबर 2026 को यम गण्ड - दोपहर 01:54 बजे से शाम 03:26 बजे तक
12 सितंबर 2026 को कुलिक - सुबह 06:16 बजे से सुबह 07:48 बजे तक
12 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:54 बजे से सुबह 08:43 बजे तक.
12 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- रात 09:23 बजे से रात 11:00 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)