Aaj Ka Panchang: ये है 13 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, जानें क्या है शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 13 August 2025: बुधवार, 13 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध से होता है. इस दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. गणेश जी अपने भक्तों के जीवन के सभी कार्य सिद्ध करते हैं और संकट को दूर करते हैं. इस दिन पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए. इससे दुखों का नाश होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए 13 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

13 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (13 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

13 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि 08:41 AM, 12 अगस्त से लेकर 06:35 AM, 13 अगस्त तक, फिर पंचमी तिथि.

13 अगस्त 2025 को वार बुधवार है.

नक्षत्र उत्तर भाद्रपद - 11:52 AM, 12 अगस्त से लेकर 10:32 AM, 13 अगस्त तक इसके बाद रेवती नक्षत्र है.

13 अगस्त 2025 को धृति योग 04:05 PM तक फिर शूल योग.

13 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:48 AM बजे.

13 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 07:02 PM बजे.

13 अगस्त 2025 को चंद्रोदय - 9:42 PM

13 अगस्त 2025 को चंद्रस्त - 10:45 AM, 14 अगस्त

13 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.

13 अगस्त 2025 को चंद्रमा मीन राशि में होगा.

और पढ़ें- Janmashtami 2025: जन्माष्टमी की बीच रात खीरा काटने का क्या है रहस्य, कैसे नाल काटकर श्रीकृष्ण का होता है जन्म , जानें

13 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त - 04:30 AM से लेकर 05:18 AM

अभिजीत मुहूर्त - नहीं है.

अमृत काल - 05:59 AM से लेकर 07:29 AM

और पढ़ें- Gemstone for Taurus: मायूस न हों वृषभ राशि के लोग, ये 3 रत्न आपके जीवन में भर देंगे बेशुमार प्यार!

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

13 अगस्त 2025 को अशुभ काल

13 अगस्त 2025 को राहूकाल - 12:31 PM से लेकर 2:08 PM

13 अगस्त 2025 को यम गण्ड - 7:42 AM से लेकर 9:19 AM

13 अगस्त 2025 को कुलिक - 10:55 AM से लेकर 12:31 PM

13 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - 12:06 PM से लेकर 12:57 PM

13 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - 09:49 PM से लेकर 11:19 PM

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Grah Gochar: जन्माष्टमी पर शनि समेत 3 ग्रह वक्री और 1 ग्रह मार्गी, 4 राशिवाले होंगे मालामाल, मिट जाएंगे दुख!

और पढ़ें- Vastu Tips: सही दिशा में बना स्वास्तिक खोल सकता है तरक्की के रास्ते, घर में नहीं होगी सुख-शांति की कमी!