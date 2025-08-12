Aaj Ka Panchang: ये है 13 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, जानें क्या है शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक
Aaj Ka Panchang: ये है 13 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, जानें क्या है शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Panchang 13 August 2025: 13 अगस्त का दिन शुभ है. बुधवार के दिन क्या तिथि होगी, योग और नक्षत्र क्या रहने वाला है, ये सब विस्तार से जानेंगे. शुभ अशुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे. राहुकाल कब से कब होगा आइए आज का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

Aug 12, 2025, 01:06 PM IST
13 August 2025 Ka Panchang
13 August 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 13 August 2025: बुधवार, 13 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध से होता है. इस दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. गणेश जी अपने भक्तों के जीवन के सभी कार्य सिद्ध करते हैं और संकट को दूर करते हैं. इस दिन पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए. इससे दुखों का नाश होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए 13 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

13 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (13 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
13 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि 08:41 AM, 12 अगस्त  से लेकर 06:35 AM, 13 अगस्त तक, फिर पंचमी तिथि.
13 अगस्त 2025 को वार बुधवार है.
नक्षत्र उत्तर भाद्रपद - 11:52 AM, 12 अगस्त से लेकर 10:32 AM, 13 अगस्त तक इसके बाद रेवती नक्षत्र है.
13 अगस्त 2025 को धृति योग 04:05 PM तक फिर शूल योग.
13 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:48 AM बजे. 
13 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 07:02 PM बजे.
13 अगस्त 2025 को चंद्रोदय - 9:42 PM
13 अगस्त 2025 को चंद्रस्त - 10:45 AM, 14 अगस्त  
13 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.
13 अगस्त 2025 को चंद्रमा मीन राशि में होगा.

13 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त - 04:30 AM से लेकर 05:18 AM
अभिजीत मुहूर्त - नहीं है.
अमृत काल - 05:59 AM से लेकर 07:29 AM

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
13 अगस्त 2025 को अशुभ काल
13 अगस्त 2025 को राहूकाल - 12:31 PM से लेकर 2:08 PM
13 अगस्त 2025 को यम गण्ड - 7:42 AM से लेकर 9:19 AM
13 अगस्त 2025 को कुलिक - 10:55 AM से लेकर 12:31 PM
13 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - 12:06 PM से लेकर 12:57 PM
13 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - 09:49 PM से लेकर 11:19 PM
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
