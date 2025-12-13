Advertisement
trendingNow13038248
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 13 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज आयुष्मान योग, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang: ये है 13 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज आयुष्मान योग, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 13 December 2025: 13 दिसंबर का दिन हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा की जाती है. 13 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 13 December 2025
Aaj Ka Panchang 13 December 2025

Aaj Ka Panchang 13 December 2025: शनिवार का दिन यानी 13 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शविदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होता है. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से शनि दोष दूर होता है और शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक होते हैं. आइए 13 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

13 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (13 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
13 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण नवमी तिथि शाम 04:38 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण दशमी तिथि.
13 दिसंबर 2025 को वार शनिवार है.
13 दिसंबर 2025 को हस्त नक्षत्र.
13 दिसंबर 2025 को योग- आयुष्मान योग सुबह 11:16 बजे तक. इसके बाद सौभाग्य योग.
13 दिसंबर 2025 को करण- गर शाम 04:38 इसके बाद वणिज सुबह 05:41 बजे तक. इसके बाद विष्टि. 

दिसंबर 2025 को शनि और चंद्रमा की स्थिति 
13 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:03 बजे. 
13 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:38 बजे.
13 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय रात 01:08 बजे.
13 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर 01:14 बजे.
13 दिसंबर 2025 को शनि का वृश्चिक राशि में संचरण.
13 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

13 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
13 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:59 बजे से लेकर दोपहर 12:42 बजे तक
13 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 01:40 बजे से लेकर प्रातः 03:26 बजे तक.
13 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:27 से लेकर  सुबह 06:15 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
13 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
13 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 09:42 से लेकर दोपहर 11:01 बजे तक
13 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:40 से लेकर दोपहर 02:59 बजे तक.
13 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 07:03 से लेकर सुबह 08:22 बजे तक. 
13 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:28 से लेकर सुबह 09:10 बजे तक.
13 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 03:06 से लेकर शाम 04:52 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- क्या महिलाएं बजा सकती हैं शंख, क्या यह बुरी आत्माओं को दूर भागता है? ज्योतिषाचार्य से जानिए ऐसे ही सवालों के जवाब!

और पढ़ें- Finger Astrology: हाथ की पांचों उंगलियों का किसी न किसी ग्रह से है गहरा कनेक्शन, जानें कैसा होता है इनका जीवन पर असर!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
ahmedabad plane crash
Ahmedabad plane crash: गुजरात प्लेन हादसे को हुए 6 महीने, वकील ने किया बड़ा खुलासा
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
india china talks
भारत-चीन के बीच नए सिरे से चर्चा, वैश्विक चुनौतियों के साथ कारोबारी मुद्दों पर मंथन
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
parliament attack news
देश कभी नहीं भूलेगा वो दिन, जब लोकतंत्र के मंदिर को हुई थी दहलाने की कोशिश
वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले शाह
amit shah
वीर सावरकर ने रखी थी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की नींव, प्रतिमा के अनावरण पर बोले शाह
संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा देश
13 December
संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा देश
DNA: 'जब तक मस्जिद नहीं बन जाती, हर जुमे...', सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर का दावा
tmc mla humayun kabir
DNA: 'जब तक मस्जिद नहीं बन जाती, हर जुमे...', सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर का दावा
'Dhurandhar' की कायल हुईं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, विरोध के बीच फिल्म की तारीफ
Dhurandhar Film
'Dhurandhar' की कायल हुईं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, विरोध के बीच फिल्म की तारीफ
क्या आप भी चाय की चुस्कियों के साथ खाते हैं बिस्किट? तुरंत बदल दें ये आदत, वरना...
DNA
क्या आप भी चाय की चुस्कियों के साथ खाते हैं बिस्किट? तुरंत बदल दें ये आदत, वरना...
BJP ने 13 साल में गोवा को बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा? केजरीवाल ने लगाया गंभीर आरोप
Goa
BJP ने 13 साल में गोवा को बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा? केजरीवाल ने लगाया गंभीर आरोप
वीर सावरकर की चिट्ठियों का जिक्र कर बोले मोहन भागवत- 'अगर 7 भाई भी होते तो सभी...'
Mohan Bhagwat
वीर सावरकर की चिट्ठियों का जिक्र कर बोले मोहन भागवत- 'अगर 7 भाई भी होते तो सभी...'