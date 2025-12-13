Aaj Ka Panchang: ये है 13 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज आयुष्मान योग, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 13 December 2025: शनिवार का दिन यानी 13 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शविदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होता है. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से शनि दोष दूर होता है और शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक होते हैं. आइए 13 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

13 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (13 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

13 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण नवमी तिथि शाम 04:38 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण दशमी तिथि.

13 दिसंबर 2025 को वार शनिवार है.

13 दिसंबर 2025 को हस्त नक्षत्र.

13 दिसंबर 2025 को योग- आयुष्मान योग सुबह 11:16 बजे तक. इसके बाद सौभाग्य योग.

13 दिसंबर 2025 को करण- गर शाम 04:38 इसके बाद वणिज सुबह 05:41 बजे तक. इसके बाद विष्टि.

दिसंबर 2025 को शनि और चंद्रमा की स्थिति

13 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:03 बजे.

13 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:38 बजे.

13 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय रात 01:08 बजे.

13 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर 01:14 बजे.

13 दिसंबर 2025 को शनि का वृश्चिक राशि में संचरण.

13 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

13 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

13 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:59 बजे से लेकर दोपहर 12:42 बजे तक

13 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 01:40 बजे से लेकर प्रातः 03:26 बजे तक.

13 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:27 से लेकर सुबह 06:15 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

13 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

13 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 09:42 से लेकर दोपहर 11:01 बजे तक

13 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:40 से लेकर दोपहर 02:59 बजे तक.

13 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 07:03 से लेकर सुबह 08:22 बजे तक.

13 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:28 से लेकर सुबह 09:10 बजे तक.

13 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 03:06 से लेकर शाम 04:52 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

