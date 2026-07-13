/Panchang 13 july 2026: आज चतुर्दशी के बाद शुरू हो जाएगी अमावस्या तिथि, जानें नक्षत्र योग और शुभ मुहूर्त!

13 july 2026 ka Panchang: आज सोमवार के दिन यानी 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की कृष्ण चतुर्दशी तिथि के बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी. सोमवार के दिन की शुरुआत चंद्रमा से होती है और इस दिन के स्वामी शिव जी हैं. ऐसे में इस दिन अगर सच्चे मन से शिव जी की पूजा करें तो जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं. इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. आज के दिन कई शुभ मुहूर्त और काल हैं.