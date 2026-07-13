/Panchang 13 july 2026: आज चतुर्दशी के बाद शुरू हो जाएगी अमावस्या तिथि, जानें नक्षत्र योग और शुभ मुहूर्त!

13 july 2026 ka Panchang: आज सोमवार के दिन यानी 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की कृष्ण चतुर्दशी तिथि के बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी. सोमवार के दिन की शुरुआत चंद्रमा से होती है और इस दिन के स्वामी शिव जी हैं. ऐसे में इस दिन अगर सच्चे मन से शिव जी की पूजा करें तो जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं. इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. आज के दिन कई शुभ मुहूर्त और काल हैं.
आज यानी 13 जुलाई 2026 को कौन से शुभ नक्षत्र और योग बन रहे हैं, शुभ मुहूर्त और सूर्य-चंद्रमा की स्थिति क्या है? इन जानकारियों को हासिल करने के लिए आइए 13 जुलाई 2026 का पूरा पंचांग जानें.
13 जुलाई 2026 की तिथि- शाम 06:49 बजे तक आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है, इसके बाद अमावस्या तिथि.
13 जुलाई 2026 का वार - सोमवार
13 जुलाई 2026 का नक्षत्र - आद्रा तड़के 02:51 तक इसके बाद पुनर्वसु रहेगा.
13 जुलाई 2026 को योग- शाम 04:00 बजे तक ध्रुव योग, इसके बाद व्याघात योग प्रारंभ होगा.
13 जुलाई 2026 को करण- विष्टि सुबह 08:40 बजे तक, इसके बाद शकुनि शाम 06:50 बजे तक, इसके बाद चतुष्पद.
13 जुलाई 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:53 बजे तक
13 जुलाई 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:11 बजे तक
13 जुलाई 2026 को चन्द्रोदय - प्रात: 04:11 बजे
13 जुलाई 2026 को चन्द्रास्त सुबह- शाम 06:31 बजे
13 जुलाई 2026 को सूर्य का मिथुन राशि में संचरण
13 जुलाई 2026 को चंद्रमा का मिथुन राशि में संचरण.
(शहर के अनुसार उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
13 जुलाई 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक
13 जुलाई 2026 को अमृत काल - सुबह 06:01 बजे से सुबह 07:26 बजे तक.
13 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:17 बजे से 05:05 बजे तक
13 जुलाई 2026 को राहुकाल - सुबह 07:33 बजे से सुबह 09:13 बजे तक
13 जुलाई 2026 को यम गण्ड - सुबह 10:52 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक
13 जुलाई 2026 को कुलिक - दोपहर 02:12 बजे से दोपहर 03:52 बजे तक
13 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:59 बजे से दोपहर 01:52 बजे तक. दोपहर 03:38 बजे से दोपहर 04:32 बजे तक.
13 जुलाई 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 01:05 बजे से दोपहर 02:30 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)