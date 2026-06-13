Aaj Ka Panchang 13 june 2026: ज्येष्ठ अधिक महीना खत्म होने को है. आज 13 जून 2026, शनिवार को ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इस दिन मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा. साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक सुख और समृद्धि मिलने की मान्यता है. वहीं ज्योतिष के अनुसार शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना शनि के कष्टों से निजात देगा. 13 जून के दैनिक पंचांग से जानें शुभ मुहूर्त, योग, नक्षत्र, राहुकाल आदि.
आज की तिथि - ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 04:08 बजे तक रहेगी और इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. चूंकि चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि की पूजा रात में करने का विधान है इसलिए आज ही मासिक शिवरात्रि मानी जाएगी. (संबंधित खबर: अधिकमास की शिवरात्रि आज, एक क्लिक में देखें तारीख-मुहूर्त, पूजा विधि, शिव चालीसा और आरती)
आज का वार - शनिवार.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेगा.
आज का नक्षत्र - सुबह 04:05 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 05:28 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा, उसके बाद धृति योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:09 बजे
चन्द्रोदय - 13 जून तड़के सुबह 03:28 बजे
चन्द्रास्त - 13 जून की शाम 05:28 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
गर - सुबह 05:55 बजे तक
वणिज - सुबह 05:55 बजे से शाम 04:08 बजे तक
विष्टि - शाम 04:08 बजे से 14 जून की सुबह 02:15 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से 12:53 बजे तक
अमृत काल - रात 11:09 बजे से 12:34 बजे तक
राहू - सुबह 09:05 बजे से 10:46 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:07 बजे से 03:47 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:44 बजे से 07:25 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:32 बजे से 08:25 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 02:41 बजे से शाम 04:06 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है. )