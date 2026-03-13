Aaj Ka Panchang: ये है 13 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि, राहुकाल और सूर्य-चंद्रमा की स्थिति जानें

Aaj Ka Panchang 13 March 2026: आज यानी 13 मार्च 2026, शुक्रवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र और योग क्या रहने वाला हैं, मूहूर्त व करण क्या होगा, ये सारी जानकारियां हासिल करने के लिए पूरा पंचांग देखना होगा. आइए जानें आज की तिथि, राहुकाल, योग, नक्षत्र, मुहूर्त और सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या रहने वाली है.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज शुक्रवार है और इस दिन की शुरुआत शुक्र ग्रह से होती है जो धन प्रेम और समृद्धि के कारक ग्रह हैं. इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज यानी शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है. इसके अलावा कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. आइए यहां 13 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग जानें.

13 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (13 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

13 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण दशमी तिथि.

13 मार्च 2026 को वार- शुक्रवार.

13 मार्च 2026 को नक्षत्र- पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 03:03 बजे तक. इसके बाद उत्तराषाढ़ा.

13 मार्च 2026 को योग- व्यातीपात योग सुबह 10:31 बजे तक. इसके बाद वरीयान योग.

13 मार्च 2026 को करण- वणिज शाम 07:24 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

13 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

13 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:41 बजे.

13 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:31 बजे.

13 मार्च 2026 को चंद्रोदय बीच रात 02:35 बजे.

13 मार्च 2026 को चंद्रस्त दोपहर 01:14 बजे.

13 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

13 मार्च 2026 को चंद्रमा का धनु राशि में पूरा दिन-रात संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

13 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

13 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:12 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक.

13 मार्च 2026 को अमृत काल- रात 09:45 से लेकर रात 11:30 बजे तक.

13 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:04 से लेकर सुबह 05:52 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

13 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

13 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 11:07 बजे से लेकर दोपहर 12:36 बजे तक.

13 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:33 बजे से लेकर शाम 05:02 बजे तक.

13 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 08:10 बजे से लेकर सुबह 09:38 बजे तक.

13 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:03 बजे से सुबह 09:50 बजे तक. दोपहर 12:59 बजे से लेकर दोपहर 01:47 बजे तक.

13 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

