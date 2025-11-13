Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 13 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मघा नक्षत्र और ब्रह्म योग, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 13 November 2025: 13 नवंबर का दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है. 13 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:30 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 13 November 2025: गुरुवार का दिन यानी 13 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति संतुलित रहती है. गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 13 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

13 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (13 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
13 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि रात 10:58 बजे तक, इसके बाद नवमी तिथि.
13 नवंबर 2025 को वार गुरुवार है.
13 नवंबर 2025 को मघा नक्षत्र शाम 07:38 बजे तक, इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र.
13 नवंबर 2025 को योग- ब्रह्म योग सुबह  06:57 बजे तक, इसके बाद सुबह 06:27 बजे इन्द्र योग. इसके बाद वैधृति योग.
13 नवंबर 2025 को करण- तैतिल सुबह 11:11 बजे तक. रात 11:34 बजे तक गर, इसके बाद वणिज.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
13 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:43 बजे. 
13 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:38 बजे.
13 नवंबर 2025 को सुबह चंद्रोदय 12:35 बजे.
13 नवंबर 2025 को सुबह चंद्रास्त 01:41 बजे.
13 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
13 नवंबर 2025 चंद्रमा का सिंह राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

13 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
13 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:49 से लेकर  दोपहर 12:32 बजे तक.
13 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:07 से लेकर  सुबह 05:55 बजे तक.
13 नवंबर 2025 को अमृत काल- शाम 05:21 से लेकर शाम 07:01 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
13 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
13 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 01:33 से लेकर दोपहर 02:55 बजे तक
13 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:05 बजे तक.
13 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 9:27 से लेकर सुबह 10:49 बजे तक.
13 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:21 से लेकर सुबह 11:05 बजे तक. सुबह 02:43 से लेकर सुबह 03:27 बजे तक. 
13 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 07:06 से लेकर सुबह 08:46 बजे तक. सुबह 04:12 से लेकर सुबह 05:55 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

