Aaj Ka Panchang: ये है 13 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथि, जानें राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 13 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथि, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 13 September 2025: 13 सितंबर का दिन हनुमान जी और शनि देव की कृपा से अति शुभ होगा. आज शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. शुभ और अशुभ मुहूर्त, योग व राहुकाल कब तक है इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए आज का पंचांग देखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 13, 2025, 05:46 AM IST
Panchang 13 September 2025
Panchang 13 September 2025

Aaj Ka Panchang 13 September 2025: आज शनिवार यानी 13 सितंबर 2025 का दिन शुभ है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा की जाती है. शनिवार के दिन जो भी जातक शनिदेव की पूजा करते हैं और शनिवार का व्रत करते हैं उनके जीवन से शनि का दोष दूर होता है और घर में धन समृद्धि और शांति बनी रहती है. वहीं हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति भय से मुक्त होता है. हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और शनि दोष दूर होता है. हनुमान जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर उसे भय मुक्त होने का आशीर्वाद देते हैं.  शनिवार दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो मेहनत और कर्मफल और न्याय के कारक ग्रह हैं. आइए 13 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

13 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (13 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
13 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि सुबह 07:23 तक, इसके बाद सप्तमी तिथि सुबह 05:04 बजे तक और फिर अष्टमी.
13 सितंबर 2025 को वार शनिवार है.
13 सितंबर 2025 को नक्षत्र- कृत्तिका सुबह 10:11 बजे तक, इसका बाद रोहिणी नक्षत्र.
13 सितंबर 2025 को योग- हर्षण योग सुबह 10:32 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.
13 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- आज सप्तमी तिथि का श्राद्ध.

13 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
13 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:16 बजे. 
13 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:28 बजे.
13 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: रात 10:41 बजे. 
चंद्र अस्त 14 सितंबर 2025 को सुबह को 01:00 बजे.
13 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
13 सितंबर 2025 को चंद्रमा- वृषभ राशि में संचार.

13 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:47 बजे तक.
अमृत काल - सुबह 07:57 बजे से लेकर सुबह 09:26 बजे तक. सुबह 05:40 बजे से लेकर सुबह 07:10 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:40 बजे से लेकर सुबह 05:28 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
13 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
13 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:51 बजे तक.
13 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 1:54 बजे से लेकर दोपहर 3:25 बजे तक.
13 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 6:16 बजे से लेकर सुबह 7:48 बजे तक
13 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:54 बजे से लेकर सुबह 08:43 बजे तक.
13 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 01:10 बजे से लेकर रात 02:40 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Love Astrology: किन 3 राशि के जातक बनते हैं बेहतरीन लव पार्टनर, प्यार के रिश्ते को देते हैं शादी का मुकाम!

और पढ़ें- Shiv Ji 108 Names: पितृ पक्ष में कर लिया शिव जी के 108 नामों का जाप, तो होगी महादेव की कृपा और मनोकामनाएं होंगी पूरी!

;