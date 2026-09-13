/Panchang 13 September 2026: आज वराह जयंती पर्व, क्या बन रहे हैं शुभ योग और मुहूर्त, राहुकाल कब से कब तक?

13 September 2026 ka Panchang: आज 13 सितंबर 2026 को रविवार दिन है. यह दिन सूर्य देव को समर्पित है. इस दिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करने से शरीर स्वस्थ रहता है. सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और भाग्य तेज होता है. सूर्य देव की रविवार के दिन उपासना करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति सुधरती हैं. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार जानें आज कौन से योग बन रहे हैं और शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या हैं, व्रत-त्योहार कौन से पड़ रहे हैं और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.
13 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 07:08 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि.
13 सितंबर 2026 का वार - रविवार
13 सितंबर 2026 का नक्षत्र - हस्त नक्षत्र दोपहर 01:06 बजे तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
13 सितंबर 2026 को योग- शुक्ल योग दोपहर 01:42 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म योग का प्रारंभ होगा.
13 सितंबर 2026 को करण- कौलव सुबह 07:08 बजे तक, इसके बाद तैतिल शाम 07:03 बजे तक गर.
13 सितंबर 2026 को वराह जयंती पर्व
13 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:16 बजे तक
13 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:29 बजे तक
13 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - सुबह 08:03 बजे
13 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - शाम 07:47 बजे
13 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
13 सितंबर 2026 को चंद्रमा का रात 01:26 बजे तक कन्या राशि में संचरण. इसके बाद तुला राशि में गोचर.
(स्थान के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
13 सितंबर 2026 को अभिजीत काल - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:47 बजे तक.
13 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 07:03 बजे से सुबह 08:40 बजे तक.
13 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:40 बजे से सुबह 05:28 बजे तक.
13 सितंबर 2026 को राहुकाल - दोपहर 04:57 बजे से शाम 6:29 बजे तक
13 सितंबर 2026 को यम गण्ड - दोपहर 12:22 बजे से दोपहर 01:54 बजे तक
13 सितंबर 2026 को कुलिक - दोपहर 03:25 बजे से शाम 04:57 बजे तक
13 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:51 बजे से शाम 05:40 बजे तक.
13 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- रात 09:22 बजे से रात 11:01 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)