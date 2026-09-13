/Panchang 13 September 2026: आज वराह जयंती पर्व, क्या बन रहे हैं शुभ योग और मुहूर्त, राहुकाल कब से कब तक?

13 September 2026 ka Panchang: आज 13 सितंबर 2026 को रविवार दिन है. यह दिन सूर्य देव को समर्पित है. इस दिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करने से शरीर स्वस्थ रहता है. सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और भाग्य तेज होता है. सूर्य देव की रविवार के दिन उपासना करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति सुधरती हैं. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार जानें आज कौन से योग बन रहे हैं और शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या हैं, व्रत-त्योहार कौन से पड़ रहे हैं और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.