मेष संक्रांति और द्वादशी तिथि का संयोग, जानें एकादशी व्रत का पारण समय और शुभ-अशुभ काल

14 April 2026 ka Panchang: आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. इसी दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है. यहां देखें पारण समय, राहु काल समेत 14 अप्रैल का पंचांग.
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आज का पंचांग : 14 अप्रैल 2026, मंगलवार का वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. इस दिन वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. पारण का समय 14 अप्रैल की सुबह 06:54 बजे से 08:31 बजे तक रहेगा. वहीं सुबह 09:38 बजे सूर्य गोचर करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मेष संक्रांति कहते हैं. इस दिन से नए सौर वर्ष का प्रारंभ होता है. बैसाखी और बीहू पर्व मनाया जाता है. साथ ही मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की भी पूजा की जाती है. इसके अलावा आज शुक्ल योग और शतभिषा नक्षत्र का संयोग बन रहा है. वहीं शाम को राहु काल रहेगा.
आज की तिथि - 13 व 14 अप्रैल की मध्यरात्रि 01:08 बजे से वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 14 व 15 अप्रैल की मध्यरात्रि 12:12 बजे तक रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार
आज के ग्रह गोचर - आज सूर्य गोचर करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे.
आज का नक्षत्र - 14 अप्रैल की शाम 04:05 बजे तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 14 अप्रैल की दोपहर 03:39 बजे तक शुक्ल योग रहेगा और इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होगा.
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सूर्योदय - सुबह 06:11 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:43 बजे
चन्द्रोदय - 14 अप्रैल की सुबह 03:50 बजे
चन्द्रास्त - 14 अप्रैल की दोपहर 03:46 बजे
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ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:34 बजे से 05:22 बजे तक
अमृत काल - सुबह 09:04 बजे से 10:40 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से 12:52 बजे तक
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राहुकाल - दोपहर 03:35 बजे से शाम 05:09 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से 10:53 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:27 बजे से 02:01 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:41 बजे से 09:31 बजे तक, दोपहर 11:18 बजे से मध्यरात्रि 12:03 तक
वर्ज्यम् - रात 10:17 बजे से देर रात 11:50 बजे तक
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)