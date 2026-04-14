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Hindi Newsधर्ममेष संक्रांति और द्वादशी तिथि का संयोग, जानें एकादशी व्रत का पारण समय और शुभ-अशुभ काल

मेष संक्रांति और द्वादशी तिथि का संयोग, जानें एकादशी व्रत का पारण समय और शुभ-अशुभ काल

14 April 2026 ka Panchang: आज वैशाख मास के कृष्‍ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. इसी दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है. यहां देखें पारण समय, राहु काल समेत 14 अप्रैल का पंचांग.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:00 AM IST
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आज का पंचांग 14 अप्रैल 2026.
आज का पंचांग 14 अप्रैल 2026.

आज का पंचांग : 14 अप्रैल 2026, मंगलवार का वैशाख मास के कृष्‍ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. इस दिन वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. पारण का समय 14 अप्रैल की सुबह 06:54 बजे से 08:31 बजे तक रहेगा. वहीं सुबह 09:38 बजे सूर्य गोचर करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मेष संक्रांति कहते हैं. इस दिन से नए सौर वर्ष का प्रारंभ होता है. बैसाखी और बीहू पर्व मनाया जाता है. साथ ही मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की भी पूजा की जाती है. इसके अलावा आज शुक्‍ल योग और शतभिषा नक्षत्र का संयोग बन रहा है. वहीं शाम को राहु काल रहेगा. 

14 अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 14 April 2026)   

आज की तिथि - 13 व 14 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 01:08 बजे से वैशाख कृष्‍ण पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 14 व 15 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 12:12 बजे तक रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - मंगलवार 

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आज के ग्रह गोचर - आज सूर्य गोचर करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 14 अप्रैल की शाम 04:05 बजे तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - 14 अप्रैल की दोपहर 03:39 बजे तक शुक्‍ल योग रहेगा और इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होगा. 

(यह भी पढ़ें: मेष संक्रांति को क्यों कहते हैं सतुआ संक्रांति? जानें वजह और करियर में तेजी से सफलता पाने के खास उपाय)

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 06:11 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:43 बजे
चन्द्रोदय - 14 अप्रैल की सुबह 03:50 बजे
चन्द्रास्त - 14 अप्रैल की दोपहर 03:46 बजे

(यह भी पढ़ें: 5 महीने तक राज करेंगी ये 4 राशियां, कर्क राशि में आकर बृहस्पति पलटेंगे किस्मत)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:34 बजे से 05:22 बजे तक
अमृत काल - सुबह 09:04 बजे से 10:40 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से 12:52 बजे तक

(यह भी पढ़ें: साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण: तारीख, समय और बड़ा सवाल- भारत में दिखेगा या नहीं?)

 

आज के अशुभ काल

राहुकाल - दोपहर 03:35 बजे से शाम 05:09 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से 10:53 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:27 बजे से 02:01 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:41 बजे से 09:31 बजे तक,  दोपहर 11:18 बजे से मध्‍यरात्रि 12:03 तक 
वर्ज्यम् - रात 10:17 बजे से देर रात 11:50 बजे तक

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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