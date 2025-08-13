Aaj Ka Panchang: ये है 14 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, बलराम जयंती पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक
Aaj Ka Panchang: ये है 14 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, बलराम जयंती पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Panchang 14 August 2025: 14 अगस्त का दिन शुभ है. गुरुवार के दिन तिथि , योग और नक्षत्र क्या रहने वाला है, ये सब विस्तार से आइए जानें.  शुभ अशुभ मुहूर्त और राहुकाल कब से कब होगा इसके लिए आज का पूरा दैनिक पंचांग देखना होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:33 PM IST
14 August 2025 Ka Panchang
14 August 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 14 August 2025: गुरुवार, 14 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत ज्ञान, धार्मिक कार्य और भाग्य के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति से होती है. इस दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. विष्णु जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और जीवन के सभी कार्य सिद्ध करते हैं. विष्णु जी साधक के सभी संकटों को दूर करते हैं. आइए 14 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

14 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (14 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
14 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण षष्ठी - 02:07 AM, अगस्त 15 तक.
14 अगस्त 2025 को वार गुरुवार है.
14 अगस्त 2025 को रेवती नक्षत्र 09:06 AM तक, इसके बाद अश्विनी.
14 अगस्त 2025 को योग शूल - 01:12 PM तक, फिर गण्ड तक. 
14 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:50 AM बजे. 
14 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 07:01 PM बजे.
14 अगस्त 2025 को चंद्रोदय - 9:42 PM
14 अगस्त 2025 को चंद्रस्त - 10:45 AM, 14 अगस्त  
14 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.
14 अगस्त 2025 को चंद्रमा मीन राशि में होगा.
14 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार- बलराम जयंती (हलषष्ठी व्रत)

14 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त
14 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- 4.23 बजे से लेकर सुबह 5.07 बजे तक.
14 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 11.59 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक.
14 अगस्त 2025 को विजय मुहूर्त दोपहर 2.37 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक. 
14 अगस्त 2025 को गोधूलि मुहूर्त शाम 7.01 बजे से लेकर शाम 7.23 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
14 अगस्त 2025 को अशुभ काल
14 अगस्त 2025 को राहूकाल - 02:04 PM से लेकर 03:43 PM
14 अगस्त 2025 को यम गण्ड - 6:06 AM से लेकर 7:42 AM
14 अगस्त 2025 को कुलिक - 9:19 AM से लेकर 10:55 AM
14 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - 10:23 AM से लेकर 11:14 AM, 03:31 PM से लेकर 04:22 PM
14 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - 03:51 AM से लेकर 05:21 AM
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

