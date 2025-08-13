Aaj Ka Panchang: ये है 14 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, बलराम जयंती पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 14 August 2025: गुरुवार, 14 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत ज्ञान, धार्मिक कार्य और भाग्य के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति से होती है. इस दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. विष्णु जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और जीवन के सभी कार्य सिद्ध करते हैं. विष्णु जी साधक के सभी संकटों को दूर करते हैं. आइए 14 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

14 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (14 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

14 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण षष्ठी - 02:07 AM, अगस्त 15 तक.

14 अगस्त 2025 को वार गुरुवार है.

14 अगस्त 2025 को रेवती नक्षत्र 09:06 AM तक, इसके बाद अश्विनी.

14 अगस्त 2025 को योग शूल - 01:12 PM तक, फिर गण्ड तक.

14 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:50 AM बजे.

14 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 07:01 PM बजे.

14 अगस्त 2025 को चंद्रोदय - 9:42 PM

14 अगस्त 2025 को चंद्रस्त - 10:45 AM, 14 अगस्त

14 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.

14 अगस्त 2025 को चंद्रमा मीन राशि में होगा.

14 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार- बलराम जयंती (हलषष्ठी व्रत)

14 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

14 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- 4.23 बजे से लेकर सुबह 5.07 बजे तक.

14 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 11.59 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक.

14 अगस्त 2025 को विजय मुहूर्त दोपहर 2.37 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक.

14 अगस्त 2025 को गोधूलि मुहूर्त शाम 7.01 बजे से लेकर शाम 7.23 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

14 अगस्त 2025 को अशुभ काल

14 अगस्त 2025 को राहूकाल - 02:04 PM से लेकर 03:43 PM

14 अगस्त 2025 को यम गण्ड - 6:06 AM से लेकर 7:42 AM

14 अगस्त 2025 को कुलिक - 9:19 AM से लेकर 10:55 AM

14 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - 10:23 AM से लेकर 11:14 AM, 03:31 PM से लेकर 04:22 PM

14 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - 03:51 AM से लेकर 05:21 AM

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Gemstone for Taurus: मायूस न हों वृषभ राशि के लोग, ये 3 रत्न आपके जीवन में भर देंगे बेशुमार प्यार!

और पढ़ें- Grah Gochar: जन्माष्टमी पर शनि समेत 3 ग्रह वक्री और 1 ग्रह मार्गी, 4 राशिवाले होंगे मालामाल, मिट जाएंगे दुख!

और पढ़ें- Janmashtami 2025: जन्माष्टमी की बीच रात खीरा काटने का क्या है रहस्य, कैसे नाल काटकर श्रीकृष्ण का होता है जन्म , जानें