Aaj Ka Panchang: ये है 14 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज हस्त के बाद चित्रा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang: ये है 14 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज हस्त के बाद चित्रा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 14 December 2025: 14 दिसंबर का दिन दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. 14 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Dec 14, 2025, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 14 December 2025: रविवार का दिन यानी 14 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और उनकी शक्ति बढ़ती है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से करियर अच्छा होता है और कुंडली से सूर्य दोष दूर होता है. सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. रविवार का दिन सूर्यदेव से शुरू होता है जो पिता, आत्मा, और प्रसिद्धि का कारक हैं. आइए 14 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

14 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (14 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
14 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण दशमी तिथि शाम 04:38 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण एकादशी तिथि.
14 दिसंबर 2025 को वार रविवार है.
14 दिसंबर 2025 को हस्त नक्षत्र सुबह 08:18 बजे तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र.
14 दिसंबर 2025 को योग- सौभाग्य योग सुबह 11:45 बजे तक. इसके बाद शोभन योग.
14 दिसंबर 2025 को करण- विष्टि शाम 06:50 बजे तक, इसके बाद बव.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
14 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:04 बजे. 
14 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:39 बजे.
14 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय रात 01:58 बजे.
14 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर 01:45 बजे.
14 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
14 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का कन्या राशि में रात 09:41 बजे तक संचरण. इसके बाद तुला राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

14 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
14 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:42 बजे तक
14 दिसंबर 2025 को अमृत काल- प्रातः 03:58 बजे से लेकर सुबह 05:45 बजे तक.
14 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:28 से लेकर  सुबह 06:16 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
14 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
14 दिसंबर 2025 को राहुकाल- शाम 4:19 से लेकर शाम 5:38 बजे तक
14 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 01:40 बजे तक.
14 दिसंबर 2025 को कुलिक- शाम 03:00 से लेकर शाम 04:19 बजे तक. 
14 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:14 से लेकर शाम 04:56 बजे तक.
14 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 05:15 से लेकर शाम 07:02 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

