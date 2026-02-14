Aaj Ka Panchang: ये है 14 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शनि प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 14 February 2026: 14 फरवरी 2026 यानी आज शनिवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है. शनिवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं उन पर शनि की ढैय्या साढ़ेसाती और शनिदोष का प्रभाव न के बराबर पड़ता है और भय दूर होता है. कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो कर्मफल और न्याय के कारक ग्रह हैं. आइए 14 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

14 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (14 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

14 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन कृष्ण द्वादशी तिथि शाम 04:01 बजे तक इसके बाद त्रयोदशी तिथि.

14 फरवरी 2026 को वार शनिवार.

14 फरवरी 2026 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 06:16 बजे तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र.

14 फरवरी 2026 को योग- सिद्धि योग बीच प्रातः 03:17 बजे तक. इसके बाद व्यातीपात योग.

14 फरवरी 2026 को करण- तैतिल शाम 04:02 बजे तक, गर प्रातः 04:38 बजे तक, इसके बाद वणिज.

14 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार

14 फरवरी 2026 को शनि प्रदोष व्रत

14 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

14 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:03 बजे.

14 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:18 बजे.

14 फरवरी 2026 को चंद्रोदय प्रातः को 4:44 बजे.

14 फरवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 3:27 बजे.

14 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.

14 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात धनु राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

14 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

14 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक.

14 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:13 से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.

14 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:26 से लेकर सुबह 06:14 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

14 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

14 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 09:52 बजे से लेकर सुबह 11:16 बजे तक.

14 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:29 बजे तक.

14 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 07:03 बजे से लेकर सुबह 08:28 बजे तक.

14 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:33 बजे से सुबह 09:18 बजे तक.

14 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - बीच रात 02:47 बजे से लेकर प्रातः 04:29 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

