/Panchang 14 july 2026: आज आषाढ़ अमावस्या तिथि, पुनर्वसु के बाद पूरा दिन रहेगा पुष्य नक्षत्र!

14 july 2026 ka Panchang: आज मंगलवार के दिन यानी 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि है. मंगलवार के दिन की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है और इस दिन के स्वामी हनुमान जी हैं. ऐसे में इस दिन अगर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करें तो संकटों का नाश होता है. कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. आज के दिन कई शुभ मुहूर्, योग और काल हैं.
आज यानी 14 जुलाई 2026 को शुभ मुहूर्त, नक्षत्र और योग क्या बन रहे हैं, सूर्य-चंद्रमा की स्थिति क्या है? इन जानकारियों को हासिल करने के लिए 14 जुलाई 2026 का पूरा पंचांग आइए जानें.
14 जुलाई 2026 की तिथि- दोपहर 03:14 बजे तक आषाढ़ अमावस्या तिथि है, इसके बाद आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि.
14 जुलाई 2026 का वार - मंगलवार
14 जुलाई 2026 का नक्षत्र - पुनर्वसु रात 12:09 तक इसके बाद पुष्य रहेगा.
14 जुलाई 2026 को योग- सुबह व्याघात 11:56 बजे तक ध्रुव योग, इसके बाद हर्षण योग प्रारंभ होगा.
14 जुलाई 2026 को करण- नाग दोपहर 03:14 बजे तक, इसके बाद पुनर्वसु बीच रात 01:30 बजे तक, इसके बाद बव.
14 जुलाई 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:53 बजे तक
14 जुलाई 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:11 बजे तक
14 जुलाई 2026 को चन्द्रोदय - प्रात: 05:22 बजे
14 जुलाई 2026 को चन्द्रास्त सुबह- शाम 07:29 बजे
14 जुलाई 2026 को सूर्य का मिथुन राशि में संचरण
14 जुलाई 2026 को चंद्रमा का मिथुन राशि से कर्क राशि में शाम के 06:48 बजे गोचर.
(शहर के अनुसार उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
14 जुलाई 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:06 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक
14 जुलाई 2026 को अमृत काल - रात 10:01 बजे से रात 11:26 बजे तक.
14 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:17 बजे से 05:05 बजे तक
14 जुलाई 2026 को राहुकाल - सुबह 03:52 बजे से सुबह 05:31 बजे तक
14 जुलाई 2026 को यम गण्ड - सुबह 09:13 बजे से दोपहर 10:53 बजे तक
14 जुलाई 2026 को कुलिक - दोपहर 12:32 बजे से दोपहर 02:12 बजे तक
14 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:33 बजे से सुबह 09:26 बजे तक. रात 11:28 बजे से रात 12:11 बजे तक.
14 जुलाई 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 01:30 बजे से दोपहर 02:55 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)