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Panchang 14 july 2026: आज आषाढ़ अमावस्या तिथि, पुनर्वसु के बाद पूरा दिन रहेगा पुष्य नक्षत्र!

Aaj Ka Panchang 14 july 2026: आज 14 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन नक्षत्र, योग, शुभ-अशुभ मुहूर्त और सूर्य-चंद्रमा की स्थिति क्या है, मंगलवार का दिन किस ग्रह से शुरू होता है? आइए ये जानकारियां आज के पंचांग से हासिल करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 14, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 14 july 2026: आज आषाढ़ अमावस्या तिथि, पुनर्वसु के बाद पूरा दिन रहेगा पुष्य नक्षत्र!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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