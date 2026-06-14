Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Panchang Today: दर्श अमावस्‍या पर रोहिणी नक्षत्र और धृति योग का संयोग, देखें 14 जून 2026 का पंचांग

Panchang Today: दर्श अमावस्‍या पर रोहिणी नक्षत्र और धृति योग का संयोग, देखें 14 जून 2026 का पंचांग

Aaj ka Panchang: आज 14 जून 2026, रविवार को दर्श अमावस्‍या पर रोहिणी नक्षत्र और धृति योग रहेगा. इस दिन पितरों के लिए दान-पुण्‍य करें, इससे पूर्वज प्रसन्‍न होते हैं. जानें आज का राहुकाल, शुभ मुहूर्त, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 14, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:00 AM IST
Panchang Today: दर्श अमावस्‍या पर रोहिणी नक्षत्र और धृति योग का संयोग, देखें 14 जून 2026 का पंचांग
Image Credit: दैनिक पंचांग 14 जून 2026.

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दर्श अमावस्‍या पर रोहिणी नक्षत्र और धृति योग का संयोग, देखें 14 जून 2026 का पंचांग
Panchang3 min ago
2
Aaj Ka Career Rashifal23 min ago
3
School Bus colour29 min ago
4
numerology prediction33 min ago
5
Nitin Gadkari37 min ago