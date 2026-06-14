14 June ka Panchang: जब अमावस्या तिथि 2 दिन व्याप्त होती है तो पहले दिन को दर्श अमावस्या कहते हैं. इस दिन चांद पूरी तरह अनुपस्थित रहता है. दर्श अमावस्या को पितृ पूजा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष माना गया है. 14 जून को ज्येष्ठ अधिकमास की दर्श अमावस्या है. वहीं अगले दिन 15 जून को अमावस्या मानी जाएगी और पवित्र नदी में स्नान करना शुभ फल देगा. वहीं आज रविवार होने से सूर्य देव को अर्घ्य देना आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा. पढ़ें आज के ग्रह-गोचर, नक्षत्र, योग, करण, शुभ-अशुभ काल आदि.
आज की तिथि - दोपहर 12:20 बजे तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - रविवार
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा उच्च राशि वृषभ में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - 13 व 14 जून की रात 01:16 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - दोपहर 01:15 बजे तक धृति योग रहेगा और उसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा. शूल योग में यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता है.
सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:09 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 04:23 बजे
चन्द्रास्त - शाम 06:40 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
शकुनि - सुबह 02:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक
चतुष्पद - दोपहर 12:20 बजे से रात 10:22 बजे तक
नाग - रात 10:22 बजे से अगले दिन 15 जून की सुबह 08:24 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से 12:53 बजे तक
अमृत काल - शाम 07:24 बजे से 08:48 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:28 बजे से 07:09 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:27 बजे से 02:07 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:48 बजे से शाम 05:28 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:21 बजे से 06:15 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 03:13 बजे से शाम 04:37 बजे तक, सुबह 03:06 बजे से 04:30 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)