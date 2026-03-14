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Aaj Ka Panchang: ये है 14 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, राहुकाल की अवधि जानें

Panchang 14 March 2026: आज शनिवार है. ध्यान दें शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा-उपासना के लिए समर्पित हैं. 14 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग क्या होंगे, मुहूर्त, राहुकाल का समय और नक्षत्र होंगे? इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:00 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Aaj Ka Panchang 14 March 2026: आज यानी 14 मार्च 2026, शनिवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र और योग क्या रहने वाला हैं, मूहूर्त व करण क्या हैं, ये सारी जानकारियां हम पूरा पंचांग देखकर ही हासिल कर पाएंगे. आइए जानें आज की तिथि क्या है, राहुकाल, योग, नक्षत्र क्या है, मुहूर्त और सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या है.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज शनिवार है और इस दिन की शुरुआत शनि ग्रह से होती है जो न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज यानी शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और शनिदेव की बुरी दृष्टि दूर होती है.कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी होती है. आइए यहां 14 मार्च 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

14 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (14 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
14 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण दशमी तिथि सुबह  08:11 बजे तक, इसके बाद एकादशी तिथि.
14 मार्च 2026 को वार- शनिवार.
14 मार्च 2026 को नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 04:49 बजे तक. इसके बाद श्रवण.
14 मार्च 2026 को योग- वरीयान योग सुबह  10:42 बजे तक. इसके बाद परिघ योग.
14 मार्च 2026 को करण- विष्टि सुबह  08:11 बजे तक, इसके बाद बव रात 08:49 बजे तक और फिर बालव.

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14 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
14 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:40 बजे. 
14 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:31 बजे.
14 मार्च 2026 को चंद्रोदय प्रातः 03:22 बजे.
14 मार्च 2026 को चंद्रस्त दोपहर 02:11 बजे.
14 मार्च 2026 को सूर्य का बीच रात 01:00 कुंभ राशि संचरण, इसके बाद मीन राशि में गोचर.
14 मार्च 2026 को चंद्रमा का सुबह 09:33 बजे तक धनु राशि में संचरण. इसके बाद मकर राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

14 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
14 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:12 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक.
14 मार्च 2026 को अमृत काल- रात 09:56 से लेकर रात 11:39 बजे तक.
14 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:03 से लेकर सुबह 05:51 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
14 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
14 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 09:38 बजे से लेकर सुबह 11:07 बजे तक.
14 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:33 बजे तक.
14 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 06:40 बजे से लेकर सुबह 08:09 बजे तक.
14 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:15 बजे से सुबह 09:02 बजे तक.
14 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 11:38 बजे से लेकर दोपहर 01:21 बजे तक.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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